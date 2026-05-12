12 травня, 11:45
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 28-го туру УПЛ 2025/2026

Андрій Олійник
Основні тези
  • В 28-му турі УПЛ можуть визначитися володарі медалей та команди, які вилетять у Першу лігу.
  • Шахтар вже став чемпіоном після перемоги над Полтавою 4:0, здобувши свій 16-й титул.

Чемпіонську інтригу в українському чемпіонаті вже знято, але залишаються питання щодо призерів та боротьба за виживання. 28-ий тур УПЛ може остаточно визначити власників медалей та команди, які опустяться в Першу лігу.

Усі матчі відбудуться упродовж двох днів у досить незвичному для України форматі "мідвіку". Деякі поєдинки вимушено збігатимуться в часі, повідомляє 24 Канал.

Який календар 28-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Вже у першому ж матчі туру Олександрія може остаточно втратити прописку в еліті – якщо поступиться луганській Зорі. Так само ризикує і Полтава – у суперниках ЛНЗ, який продовжує боротьбу за срібні медалі.

Динамо протистоятиме Колосу, який проводить загалом вдалий сезон і впевнено тримається у верхній частині турнірної таблиці. 

Шахтар проти Оболоні має можливість випробувати резерви і дати шанс молоді: для "гірників" сезон фактично завершений, адже чемпіонство вже в кишені, а у кубкових змаганнях донеччани участі вже не беруть. 

Календар 28-го туру УПЛ 2025/2026

  • Вівторок, 12 травня, 13:00. Олександрія – Зоря
  • Вівторок, 12 травня, 15:30. Епіцентр – Полісся
  • Вівторок, 12 травня, 18:00. Верес – Кривбас
  • Вівторок, 12 травня, 18:00. Металіст 1925 – Карпати
  • Середа, 13 травня, 13:00. Кудрівка – Рух
  • Середа, 13 травня, 15:30. Динамо – Колос
  • Середа, 13 травня, 15:30. ЛНЗ – Полтава
  • Середа, 13 травня, 18:00. Шахтар – Оболонь

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 11:45 12.05.2026

Як закінчився попередній 27-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Шахтар став чемпіоном, розгромивши Полтаву 4:0 і оформивши свій 16-ий титул.
  • У центральному матчі туру Динамо та ЛНЗ не забивали голів, що зіграло на користь черкащан – вони тепер мають більші шанси виграти бронзові медалі.
  • Полісся обіграло 2:1 Олександрію і піднялося на другу сходинку турнірної таблиці.
  • Кудрівка погіршила ситуацію у боротьбі за збереження прописки поразкою 0:1 від Колосу, а Оболонь і Рух натомість змогли поповнити скарбничку бодай 1 заліковим пунктом завдяки нічийним результатам з Епіцентром і Вересом відповідно.
  

