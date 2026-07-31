Розклад, результати та відео голів 1-го туру УПЛ 2026/2027
У п'ятницю, 31 липня, стартував новий сезон Української Прем'єр-ліги. Матчі першого туру триватимуть до 3 серпня, а відкрив чемпіонат поєдинок між Зорею та Колосом.
Проте тур буде неповним. Матч між Динамо та Лівим Берегом перенесли на 2 грудня. Причиною стало залучення киян у кваліфікаційних раундах єврокубків, повідомляє 24 Канал.
Календар 1-го туру УПЛ сезону 2026/2027
У новому сезоні традиційно зіграють 16 команд. За підсумками минулого року та стикових матчів прем'єр-лігу залишили Олександрія, СК Полтава та Рух, який знявся зі змагань.
Їхні місця зайняли новачки та клуби, що повернулися з Першої ліги: Буковина, Чорноморець та Лівий Берег.
Головною несподіванкою міжсезоння став ребрендинг Металіста 1925, відтепер команда виступатиме під назвою ФК Харків.
Повний список клубів УПЛ на сезон 2026/2027:
Шахтар (чинний чемпіон), Динамо, Кривбас, Полісся, ЛНЗ, Карпати, Оболонь, Колос, Верес, Зоря, ФК Харків, Лівий Берег, Епіцентр, Буковина, Чорноморець, Кудрівка.
Розклад та результати матчів стартового 1-го туру:
31 липня, п'ятниця, 18:00. Зоря – Колос 2:0
1 серпня, субота, 13:00. Кривбас – Карпати
1 серпня, субота, 15:30. Харків – Верес
2 серпня, неділя, 13:00. Чорноморець – Полісся
2 серпня, неділя, 15:30. Епіцентр – Оболонь
2 серпня, неділя, 18:00. Динамо – Лівий берег (перенесений)
3 серпня, понеділок, 15:30. Буковина – ЛНЗ
3 серпня, понеділок, 18:00. Шахтар – Кудрівка
Турнірна таблиця УПЛ 2026 – 2027