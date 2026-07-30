Троє новачків УПЛ можуть називатися такими лише умовно: усі клуби так чи інакше мають досвід виступів у найвищому дивізіоні. Боротьба за виживання обіцяє бути не менш запеклою, ніж розбірки на вершині таблиці, пише 24 Канал.

Що треба знати перед стартом УПЛ

Як і раніше, найвищий дивізіон українського футболу скаладається із 16 команд, які проведуть чемпіонат за стандартним форматом у два кола – усі зіграють з усіма вдома та на виїзді, загалом 30 турів.

Металіст 1925 змінив назву і відтепер виступатиме як ФК Харків. Полтава, Олександрія і Рух вилетіли, їхні місця зайняли Буковина, Лівий Берег та Чорноморець. Кияни та одесити повертаються в УПЛ після однорічної перерви. Буковина грала у Вищій лізі з 1992 до 1994 року, тож на повернення в еліту чекала аж 22 роки.

Оновилися правила щодо ліміту легіонерів, що спричинило в українському футболі чималий скандал: тепер гравець з паспортом Євросоюзу не вважається зарубіжним, а українців на полі в команді з представником ЄС обов'язково має бути вже не четверо, а троє.

Хто фаворити сезону УПЛ 2026/2027

Більшість експертів не мають сумніву, що головним претендентом на чемпіонство знову буде Шахтар.

На користь "гірників" говорить і глибина складу, і календар: забезпечивши собі пряме потрапляння в групову стадію Ліги чемпіонів, донеччани мають змогу влітку не напружувати себе кваліфікацією і повноцінно вкотитися в сезон. Так, восени доведеться жити у єврокубковому графіку, але якраз підопічні Арди Турана звикли до цього найбільше з українських команд.

Чи зможе Динамо повернутися у призову трійку – складне питання. З одного боку, кияни змогли підсилити склад, але з іншого не наважилися на зміни у тренерському штабі, та й загалом збираються, судячи з усього, продовжувати той курс, яким Ігор Костюк вів команду навесні.

Полісся та ЛНЗ залишаються претендентами на високі місця, але обидві команди може спіткати традиційний для учасників єврокубків синдром слабкого початку нового чемпіонату на тлі напруженого графіку. Натомість Кривбас, Харків, Карпати, Колос і Зоря, не обтяжені міжнародними матчами, можуть цим скористатися.

Розклад 1 туру УПЛ 2026/2027

31 липня, п'ятниця, 18:00. Зоря – Колос

1 серпня, субота, 13:00. Кривбас – Карпати

1 серпня, субота, 15:30. Харків – Верес

2 серпня, неділя, 13:00. Чорноморець – Полісся

2 серпня, неділя, 15:30. Епіцентр – Оболонь

3 серпня, понеділок, 15:30. Буковина – ЛНЗ

3 серпня, понеділок, 18:00. Шахтар – Кудрівка

Матч Динамо – Лівий Берег перенесено на грудень через участь киян у Лізі Європи.