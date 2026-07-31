УПЛ 2026 – 2027 із футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад
Розпочинається новий сезон чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні. УПЛ цьогоріч поповнилася Буковиною, Чорноморцем та Лівим Берегом – без дебютантів, але з великою інтригою як згори таблиці, так і у боротьбі за виживання.
Як і раніше, сезон пройде у форматі 16 команд, які зіграють кожна проти кожної по два матчі – вдома та на виїзді. Чемпіонат стартує 31 липня, а закінчиться незвично пізно, вже на початку червня, пише 24 Канал.
Хто грає у сезоні УПЛ 2026 – 2027 із футболу?
Усі учасники чемпіонату України у найвищому дивізіоні цього сезону:
- Буковина (Чернівці)
- Верес (Рівне)
- Динамо (Київ)
- Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
- Зоря (Луганськ)
- Карпати (Львів)
- Колос (Ковалівка, Київська обл.)
- Кривбас (Кривий Ріг)
- Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська обл.)
- Лівий Берег (Київ)
- ЛНЗ (Черкаси)
- Оболонь (Київ)
- Полісся (Житомир)
- Харків (Харків)
- Чорноморець (Одеса)
- Шахтар (Донецьк)
Турнірна таблиця УПЛ 2026 – 2027
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Буковина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Епіцентр
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Зоря
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6.
|Карпати
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7.
|Колос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8.
|Кривбас
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9.
|Кудрівка
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10.
|Лівий Берег
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11.
|ЛНЗ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12.
|Оболонь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13.
|Полісся
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14.
|Харків
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15.
|Чорноморець
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16.
|Шахтар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Розклад матчів УПЛ 2026 – 2027
1-й тур
П'ятниця, 31 липня, 18:00. Зоря — Колос
Субота, 1 серпня, 13:00. Кривбас — Карпати
Субота, 1 серпня, 15:30. Харків — Верес
Неділя, 2 серпня, 13:00. Чорноморець — Полісся
Неділя, 2 серпня, 15:30. Епіцентр — Оболонь
Понеділок, 3 серпня, 15:30. Буковина — ЛНЗ
Понеділок, 3 серпня, 18:00. Кудрівка — Шахтар
Динамо — Лівий Берег ПЕРЕНЕСЕНО
2-й тур
08.08.2026
Буковина — Оболонь
Верес — Динамо
Зоря — Кривбас
Лівий Берег — Кудрівка
Полісся — Харків
Карпати — ЛНЗ
Чорноморець — Колос
Епіцентр — Шахтар
3-й тур
15.08.2026
Динамо — Колос
Полісся — Зоря
Кривбас — Лівий Берег
Харків — Шахтар
Епіцентр — Верес
Кудрівка — Оболонь
ЛНЗ — Чорноморець
Карпати — Буковина
4-й тур
29.08.2026
Зоря — Харків
Лівий Берег — Карпати
ЛНЗ — Верес
Кудрівка — Епіцентр
Шахтар — Полісся
Чорноморець — Кривбас
Колос — Оболонь
Буковина — Динамо
5-й тур
05.09.2026
Чорноморець — Лівий Берег
Харків — Оболонь
Верес — Зоря
Полісся — Кудрівка
Динамо — ЛНЗ
Кривбас — Колос
Епіцентр — Буковина
Карпати — Шахтар
6-й тур
12.09.2026
Кривбас — Харків
Верес — Кудрівка
Лівий Берег — Полісся
ЛНЗ — Оболонь
Колос — Карпати
Шахтар — Чорноморець
Динамо — Епіцентр
Буковина — Зоря
7-й тур
19.09.2026
Карпати — Верес
Кудрівка — Колос
Полісся — Кривбас
Шахтар — ЛНЗ
Чорноморець — Оболонь
Епіцентр — Лівий Берег
Харків — Буковина
Зоря — Динамо
8-й тур
10.10.2026
ЛНЗ — Кудрівка
Буковина — Полісся
Оболонь — Кривбас
Колос — Епіцентр
Чорноморець — Харків
Верес — Шахтар
Динамо — Карпати
Лівий Берег — Зоря
9-й тур
17.10.2026
Полісся — Динамо
Кривбас — ЛНЗ
Оболонь — Верес
Шахтар — Колос
Зоря — Чорноморець
Карпати — Епіцентр
Кудрівка — Буковина
Харків — Лівий Берег
10-й тур
24.10.2026
Лівий Берег — ЛНЗ
Буковина — Кривбас
Полісся — Оболонь
Верес — Колос
Чорноморець — Карпати
Епіцентр — Харків
Шахтар — Зоря
Динамо — Кудрівка
11-й тур
31.10.2026
Кривбас — Динамо
Оболонь — Шахтар
Колос — Полісся
Верес — Чорноморець
Зоря — Епіцентр
Карпати — Кудрівка
Лівий Берег — Буковина
ЛНЗ — Харків
12-й тур
07.11.2026
Оболонь — Лівий Берег
Буковина — Колос
Кудрівка — Чорноморець
Епіцентр — Кривбас
Шахтар — Динамо
Харків — Карпати
Зоря — ЛНЗ
Полісся — Верес
13-й тур
21.11.2026
Колос — Харків
Чорноморець — Епіцентр
Лівий Берег — Шахтар
Карпати — Зоря
Верес — Буковина
Динамо — Оболонь
Кривбас — Кудрівка
ЛНЗ — Полісся
14-й тур
28.11.2026
Динамо — Чорноморець
Епіцентр — ЛНЗ
Шахтар — Буковина
Карпати — Полісся
Оболонь — Зоря
Лівий Берег — Колос
Кудрівка — Харків
Кривбас — Верес
15-й тур
05.12.2026
Полісся — Епіцентр
Шахтар — Кривбас
Оболонь — Карпати
Буковина — Чорноморець
Харків — Динамо
Зоря — Кудрівка
Верес — Лівий Берег
ЛНЗ — Колос
16-й тур
12.12.2026
Шахтар — Кудрівка
Карпати — Кривбас
ЛНЗ — Буковина
Лівий Берег — Динамо
Колос — Зоря
Верес — Харків
Полісся — Чорноморець
Оболонь — Епіцентр
17-й тур
27.02.2027
ЛНЗ — Карпати
Оболонь — Буковина
Динамо — Верес
Кривбас — Зоря
Кудрівка — Лівий Берег
Харків — Полісся
Колос — Чорноморець
Шахтар — Епіцентр
18-й тур
06.03.2027
Буковина — Карпати
Колос — Динамо
Зоря — Полісся
Лівий Берег — Кривбас
Шахтар — Харків
Верес — Епіцентр
Оболонь — Кудрівка
Чорноморець — ЛНЗ
19-й тур
13.03.2027
Динамо — Буковина
Харків — Зоря
Карпати — Лівий Берег
Верес — ЛНЗ
Епіцентр — Кудрівка
Полісся — Шахтар
Кривбас — Чорноморець
Оболонь — Колос
20-й тур
20.03.2027
Зоря — Верес
Лівий Берег — Чорноморець
Оболонь — Харків
Кудрівка — Полісся
ЛНЗ — Динамо
Колос — Кривбас
Буковина — Епіцентр
Шахтар — Карпати
21-й тур
03.04.2027
Полісся — Лівий Берег
Харків — Кривбас
Кудрівка — Верес
Оболонь — ЛНЗ
Карпати — Колос
Чорноморець — Шахтар
Епіцентр — Динамо
Зоря — Буковина
22-й тур
10.04.2027
Буковина — Харків
Верес — Карпати
Колос — Кудрівка
Кривбас — Полісся
ЛНЗ — Шахтар
Оболонь — Чорноморець
Лівий Берег — Епіцентр
Динамо — Зоря
23-й тур
17.04.2027
Шахтар — Верес
Кудрівка — ЛНЗ
Полісся — Буковина
Кривбас — Оболонь
Епіцентр — Колос
Харків — Чорноморець
Карпати — Динамо
Зоря — Лівий Берег
24-й тур
24.04.2027
Буковина — Кудрівка
Динамо — Полісся
ЛНЗ — Кривбас
Верес — Оболонь
Колос — Шахтар
Чорноморець — Зоря
Епіцентр — Карпати
Лівий Берег — Харків
25-й тур
01.05.2027
Оболонь — Полісся
ЛНЗ — Лівий Берег
Кривбас — Буковина
Колос — Верес
Карпати — Чорноморець
Харків — Епіцентр
Зоря — Шахтар
Кудрівка — Динамо
26-й тур
08.05.2027
Харків — ЛНЗ
Динамо — Кривбас
Шахтар — Оболонь
Полісся — Колос
Чорноморець — Верес
Епіцентр — Зоря
Кудрівка — Карпати
Буковина — Лівий Берег
27-й тур
15.05.2027
Кривбас — Епіцентр
Лівий Берег — Оболонь
Колос — Буковина
Чорноморець — Кудрівка
Динамо — Шахтар
Карпати — Харків
ЛНЗ — Зоря
Верес — Полісся
28-й тур
22.05.2027
Оболонь — Динамо
Харків — Колос
Епіцентр — Чорноморець
Шахтар — Лівий Берег
Зоря — Карпати
Буковина — Верес
Кудрівка — Кривбас
Полісся — ЛНЗ
29-й тур
29.05.2027
Колос — Лівий Берег
Чорноморець — Динамо
ЛНЗ — Епіцентр
Буковина — Шахтар
Полісся — Карпати
Зоря — Оболонь
Харків — Кудрівка
Верес — Кривбас
30-й тур
04.06.2027
Чорноморець — Буковина
Епіцентр — Полісся
Кривбас — Шахтар
Карпати — Оболонь
Динамо — Харків
Кудрівка — Зоря
Лівий Берег — Верес
Колос — ЛНЗ