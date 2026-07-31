УПЛ 2026 – 2027 із футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад

Розпочинається новий сезон чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні. УПЛ цьогоріч поповнилася Буковиною, Чорноморцем та Лівим Берегом – без дебютантів, але з великою інтригою як згори таблиці, так і у боротьбі за виживання.

Як і раніше, сезон пройде у форматі 16 команд, які зіграють кожна проти кожної по два матчі – вдома та на виїзді. Чемпіонат стартує 31 липня, а закінчиться незвично пізно, вже на початку червня, пише 24 Канал. Хто грає у сезоні УПЛ 2026 – 2027 із футболу? Усі учасники чемпіонату України у найвищому дивізіоні цього сезону: Буковина (Чернівці)

Верес (Рівне)

Динамо (Київ)

Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

Зоря (Луганськ)

Карпати (Львів)

Колос (Ковалівка, Київська обл.)

Кривбас (Кривий Ріг)

Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська обл.)

Лівий Берег (Київ)

ЛНЗ (Черкаси)

Оболонь (Київ)

Полісся (Житомир)

Харків (Харків)

Чорноморець (Одеса)

Шахтар (Донецьк) Турнірна таблиця УПЛ 2026 – 2027 МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Буковина 0 0 0 0 0 0 2. Верес 0 0 0 0 0 0 3. Динамо 0 0 0 0 0 0 4. Епіцентр 0 0 0 0 0 0 5. Зоря 0 0 0 0 0 0 6. Карпати 0 0 0 0 0 0 7. Колос 0 0 0 0 0 0 8. Кривбас 0 0 0 0 0 0 9. Кудрівка 0 0 0 0 0 0 10. Лівий Берег 0 0 0 0 0 0 11. ЛНЗ 0 0 0 0 0 0 12. Оболонь 0 0 0 0 0 0 13. Полісся 0 0 0 0 0 0 14. Харків 0 0 0 0 0 0 15. Чорноморець 0 0 0 0 0 0 16. Шахтар 0 0 0 0 0 0 Розклад матчів УПЛ 2026 – 2027 1-й тур П'ятниця, 31 липня, 18:00. Зоря — Колос Субота, 1 серпня, 13:00. Кривбас — Карпати Субота, 1 серпня, 15:30. Харків — Верес Неділя, 2 серпня, 13:00. Чорноморець — Полісся Неділя, 2 серпня, 15:30. Епіцентр — Оболонь Понеділок, 3 серпня, 15:30. Буковина — ЛНЗ Понеділок, 3 серпня, 18:00. Кудрівка — Шахтар Динамо — Лівий Берег ПЕРЕНЕСЕНО 2-й тур 08.08.2026 Буковина — Оболонь Верес — Динамо Зоря — Кривбас Лівий Берег — Кудрівка Полісся — Харків Карпати — ЛНЗ Чорноморець — Колос Епіцентр — Шахтар 3-й тур 15.08.2026 Динамо — Колос Полісся — Зоря Кривбас — Лівий Берег Харків — Шахтар Епіцентр — Верес Кудрівка — Оболонь ЛНЗ — Чорноморець Карпати — Буковина 4-й тур 29.08.2026 Зоря — Харків Лівий Берег — Карпати ЛНЗ — Верес Кудрівка — Епіцентр Шахтар — Полісся Чорноморець — Кривбас Колос — Оболонь Буковина — Динамо 5-й тур 05.09.2026 Чорноморець — Лівий Берег Харків — Оболонь Верес — Зоря Полісся — Кудрівка Динамо — ЛНЗ Кривбас — Колос Епіцентр — Буковина Карпати — Шахтар 6-й тур 12.09.2026 Кривбас — Харків Верес — Кудрівка Лівий Берег — Полісся ЛНЗ — Оболонь Колос — Карпати Шахтар — Чорноморець Динамо — Епіцентр Буковина — Зоря 7-й тур 19.09.2026 Карпати — Верес Кудрівка — Колос Полісся — Кривбас Шахтар — ЛНЗ Чорноморець — Оболонь Епіцентр — Лівий Берег Харків — Буковина Зоря — Динамо 8-й тур 10.10.2026 ЛНЗ — Кудрівка Буковина — Полісся Оболонь — Кривбас Колос — Епіцентр Чорноморець — Харків Верес — Шахтар Динамо — Карпати Лівий Берег — Зоря 9-й тур 17.10.2026 Полісся — Динамо Кривбас — ЛНЗ Оболонь — Верес Шахтар — Колос Зоря — Чорноморець Карпати — Епіцентр Кудрівка — Буковина Харків — Лівий Берег 10-й тур 24.10.2026 Лівий Берег — ЛНЗ Буковина — Кривбас Полісся — Оболонь Верес — Колос Чорноморець — Карпати Епіцентр — Харків Шахтар — Зоря Динамо — Кудрівка 11-й тур 31.10.2026 Кривбас — Динамо Оболонь — Шахтар Колос — Полісся Верес — Чорноморець Зоря — Епіцентр Карпати — Кудрівка Лівий Берег — Буковина ЛНЗ — Харків 12-й тур 07.11.2026 Оболонь — Лівий Берег Буковина — Колос Кудрівка — Чорноморець Епіцентр — Кривбас Шахтар — Динамо Харків — Карпати Зоря — ЛНЗ Полісся — Верес 13-й тур 21.11.2026 Колос — Харків Чорноморець — Епіцентр Лівий Берег — Шахтар Карпати — Зоря Верес — Буковина Динамо — Оболонь Кривбас — Кудрівка ЛНЗ — Полісся 14-й тур 28.11.2026 Динамо — Чорноморець Епіцентр — ЛНЗ Шахтар — Буковина Карпати — Полісся Оболонь — Зоря Лівий Берег — Колос Кудрівка — Харків Кривбас — Верес 15-й тур 05.12.2026 Полісся — Епіцентр Шахтар — Кривбас Оболонь — Карпати Буковина — Чорноморець Харків — Динамо Зоря — Кудрівка Верес — Лівий Берег ЛНЗ — Колос 16-й тур 12.12.2026 Шахтар — Кудрівка Карпати — Кривбас ЛНЗ — Буковина Лівий Берег — Динамо Колос — Зоря Верес — Харків Полісся — Чорноморець Оболонь — Епіцентр 17-й тур 27.02.2027 ЛНЗ — Карпати Оболонь — Буковина Динамо — Верес Кривбас — Зоря Кудрівка — Лівий Берег Харків — Полісся Колос — Чорноморець Шахтар — Епіцентр 18-й тур 06.03.2027 Буковина — Карпати Колос — Динамо Зоря — Полісся Лівий Берег — Кривбас Шахтар — Харків Верес — Епіцентр Оболонь — Кудрівка Чорноморець — ЛНЗ 19-й тур 13.03.2027 Динамо — Буковина Харків — Зоря Карпати — Лівий Берег Верес — ЛНЗ Епіцентр — Кудрівка Полісся — Шахтар Кривбас — Чорноморець Оболонь — Колос 20-й тур 20.03.2027 Зоря — Верес Лівий Берег — Чорноморець Оболонь — Харків Кудрівка — Полісся ЛНЗ — Динамо Колос — Кривбас Буковина — Епіцентр Шахтар — Карпати 21-й тур 03.04.2027 Полісся — Лівий Берег Харків — Кривбас Кудрівка — Верес Оболонь — ЛНЗ Карпати — Колос Чорноморець — Шахтар Епіцентр — Динамо Зоря — Буковина 22-й тур 10.04.2027 Буковина — Харків Верес — Карпати Колос — Кудрівка Кривбас — Полісся ЛНЗ — Шахтар Оболонь — Чорноморець Лівий Берег — Епіцентр Динамо — Зоря 23-й тур 17.04.2027 Шахтар — Верес Кудрівка — ЛНЗ Полісся — Буковина Кривбас — Оболонь Епіцентр — Колос Харків — Чорноморець Карпати — Динамо Зоря — Лівий Берег 24-й тур 24.04.2027 Буковина — Кудрівка Динамо — Полісся ЛНЗ — Кривбас Верес — Оболонь Колос — Шахтар Чорноморець — Зоря Епіцентр — Карпати Лівий Берег — Харків 25-й тур 01.05.2027 Оболонь — Полісся ЛНЗ — Лівий Берег Кривбас — Буковина Колос — Верес Карпати — Чорноморець Харків — Епіцентр Зоря — Шахтар Кудрівка — Динамо 26-й тур 08.05.2027 Харків — ЛНЗ Динамо — Кривбас Шахтар — Оболонь Полісся — Колос Чорноморець — Верес Епіцентр — Зоря Кудрівка — Карпати Буковина — Лівий Берег 27-й тур 15.05.2027 Кривбас — Епіцентр Лівий Берег — Оболонь Колос — Буковина Чорноморець — Кудрівка Динамо — Шахтар Карпати — Харків ЛНЗ — Зоря Верес — Полісся 28-й тур 22.05.2027 Оболонь — Динамо Харків — Колос Епіцентр — Чорноморець Шахтар — Лівий Берег Зоря — Карпати Буковина — Верес Кудрівка — Кривбас Полісся — ЛНЗ 29-й тур 29.05.2027 Колос — Лівий Берег Чорноморець — Динамо ЛНЗ — Епіцентр Буковина — Шахтар Полісся — Карпати Зоря — Оболонь Харків — Кудрівка Верес — Кривбас 30-й тур 04.06.2027 Чорноморець — Буковина Епіцентр — Полісся Кривбас — Шахтар Карпати — Оболонь Динамо — Харків Кудрівка — Зоря Лівий Берег — Верес Колос — ЛНЗ #РЕКЛАМА 24 Канал Кривбас Нічия 3.5 Зробити ставку Карпати ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023