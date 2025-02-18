MEGOGO транслюватиме матчі української Прем'єр-Ліги

Найближчим часом глядачі знову зможуть побачити українську Прем'єр-Лігу. Після двомісячної зимової паузи вже на цих вихідних відбудуться перші матчі чемпіонату країни.

Перша частина сезону-2024/2025 транслювалась на УПЛ ТБ. Тепер матчі другої половини чемпіонату можна буде переглянути на MEGOGO повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу ліги.

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УПЛ ТБ тепер на MEGOGO

З 18 лютого користувачі можуть помітити зміни на MEGOGO. Тепер на медіасервісі буде доступний телеканал УПЛ ТБ, які показує усі матчі українського чемпіонату.

Президент УПЛ Євген Дикий прокоментував початок партнерства з MEGOGO. Спортивний функціонер розповів про важливість співпраці Ліги з медіасервісом.

Партнерство з MEGOGO – це стратегічний крок у розвитку нашого телеканалу і Ліги загалом. Віримо, що спільними зусиллями навіть у дуже важкі часи зможемо рухатися вперед відкривати нові горизонти і звичайно, стати ще ближчими до вболівальників. Ми тільки на початку великого шляху, і нас дуже тішить, що поруч справжні професіонали. Це наш зважений вибір і ми очікуємо серйозного прогресу від колаборації з MEGOGO,

– розповів Дикий.

Нагадаємо, що перший матч весняної частини української Прем'єр-Ліги сезону-2024/2025 відбудеться 21 лютого. Ковалівський Колос прийматиме вдома одеський Чорноморець.