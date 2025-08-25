У неділю, 24 серпня, розпочався Відкритий чемпіонат США з тенісу. В одному з матчів першого кола зустрічалися Данило Медведєв і Бенжамен Бонзі.

"Нейтральний" тенісист вважався явним фаворитом поєдинку, проте не зміг довести цього на корті. У третьому сеті, коли ситуація для нього була критична, він вчергове не стримав емоцій і влаштував скандал, повідомляє 24 Канал.

Як у Медведєва вкотре "потік дах"?

Француз лідирував з рахунком 2:0 і подавав на матч у десятому геймі третьої партії. На його матчболі на корт вийшов фотограф, який помилково подумав, що гра вже закінчилася.

Суддя, керуючись правилами, ухвалив рішення переграти першу подачу Бонзі. Це розлютило Медведєва, який накинувся на арбітра з образами, видавши емоційний спіч.

Загалом перепалка тривала понад шість хвилин. Під час неї росіянин емоційно розмахував руками та саркастично насміхався з рефері.

Ти чоловік? Ти чоловік? Чому ти тремтиш? Що з тобою, а? Ти додому хочеш? Ти ж хочеш додому, чи не так? Хлопці, він хоче піти. Йому платять за матч, а не за години,

– заявив росіянин уже в камеру.

Медведєв влаштував скандал на US Open-2025: дивіться відео

Довідка. Після цього шоу Бенжамен Бонзі не зміг подати на матч, програвши цей сет і наступний. Проте француз зібрався та врешті-решт переміг у п'ятій партії – 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4.

Нагадаємо, що неврівноважена поведінка Медведєва на кортах є вже нормою для нього. Лише місяць тому він втратив контроль над собою – спочатку жбурнув ракетку в бік трибун, а згодом намагався розбити керамічну пляшку для води. Цього ж разу він уже традиційно для себе також розбив ракетку.