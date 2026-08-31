Усик зробив важливу заяву після бою Ітаума – Хргович

Олександр Усик зробив першу заяву після поєдинку між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем. Напередодні боксери провели бій за титул IBF, який донедавна належав українцю.

Триразовий абсолютний чемпіон на своїй сторінці у соцмережі X привітав нового чемпіона IBF Хрговича та підтримав британця Ітауму після поразки.

Усик підтримав Ітауму та привітав Хрговича

Український боксер зазнав, що бій Ітауми проти Хрговича став черговим нагадування про те, яким непередбачуваним може бути бокс.

Усередині рингу може статися будь-що,

– написав Олександр.

Він також підтримав Ітауму, для якого це перша поразка в кар'єрі.

"Мозесе, це ще не кінець. Повертайся сильнішим і продовжуй рухатися вперед. Твій шлях тільки-но розпочався!", – резюмував Усик.

The Itauma vs Hrgovic fight is another reminder of how unpredictable boxing can be. Anything can happen once you step into the ring.



Congratulations, Filip on a great victory!



Moses, this is not the end. Come back stronger and keep moving forward. Your journey has only just… pic.twitter.com/aSltn8rMIY — Oleksandr Usyk (@usykaa) August 31, 2026

Ітаума програв Хрговичу: головне

21-річний Ітаума виходив на ринг проти Філіпа Хрговича з серією з 14 перемог поспіль і був явним фаворитом на думку фахівців. Уже з перших хвилин британець демонстрував перевагу над хорватським боксером і навіть зумів відправити суперника в нокдаун.

Однак друга частина бою виявилася для Ітауми справжнім випробуванням: до цього він ніколи не проводив у рингу більше шести раундів. Баланс сил несподівано змінився, і ініціатива повністю перейшла до Хрговича.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок, щоб припинити побиття Мозеса, а його кут викинув білий рушник, просячи завершити сутичку.

Додамо, думку Усика щодо Ітауми поділяє його колишній промоутер Олександр Красюк. Гендиректор K2 Promotions Ukraine висловив впевненість, що Мозес зможе реалізувати себе у майбутньому.