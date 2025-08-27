Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик разом з дружиною Катериною організували благодійну вечерю на підтримку дитячих будинків у Миколаєві. У заході взяли участь топ-зірки української естради.

У центрі уваги благодійної вечері були організатори дійства – Олександр Усик та його дружина Катерина Усик. Вони активно підспівували й танцювали під хіти зірок українського шоубізнесу, пише 24 Канал.

До теми Усик підкорив сцену запальним танцем під виступ Дорофєєвої: відео з перформансом боксера

Як Усик з дружиною запалили на благодійній вечері?

Світлинами та кадрами відео з благодійного заходу поділилася у своєму інстаграмі Катерина Усик. Головним хедлайнером вечора став Олександр Усик.

Боксеру особливо припали до душі пісні метра української естради Іво Бобула. Олександр активно підспівував, коли перебував у залі.

Відео, як Усик підспівував Іво Бобулу

А згодом абсолютний чемпіон світу в дуеті з Бобулом виконали на біс пісню "Розмова з тобою". Усик повторював рухи співака та співав з ним в один мікрофон.

Відео дуету Іво Бобула та Олександра Усика

Своєю чергою Іво Бобул подякував організаторам за запрошення на благодійну вечерю та відмітив добре серце Олександра Усика.

Відео, як Бобул подякував Усику

Свої здібності у танцях Усик продемонстрував під пісню Наді Дорофєєвої "Смак-печаль". Присутні оплесками зустріли такий перформанс від зіркового боксера.

Відео виступу Дорофєєвої та Усика

На благодійну вечерю Олександр та Катерина взяли свою найменшу доньку. Під час виступу гурту DREVO боксер тримав маленьку Марію на руках і танцював під пісню "Самолітом" біля сцени.

Відео танців Усика з донькою

А от Катерині Усик найбільше сподобався виступ Монатіка. Дружина чемпіона ефектно танцювали під пісні відомого виконавця.

Відео танців Катерини Усик під пісні Монатіка

Зазначимо, що кошти зібрані на благодійній вечері будуть направлені дитячим будинкам Миколаєва та області.

Які ще благодійні заходи організовувало подружжя Усиків?

Це не перший такий захід, який організовує подружжя.

Напередодні бою з Дюбуа відбулася благодійна вечеря за участю Андрія Шевченка, актора Лева Шрайбера, співачки Надії Дорофеєвої та інших.

Метою заходу був збір коштів на допомогу українським родинам, що втратили житло.

У січні 2025 року на день народження Олександра Усика відбувся благодійний вечір, кошти з якого пішли на відновлення однієї з київських лікарень.

Раніше повідомлялося, що Усик близький до дебюту у професійному футболі. Ця подія може відбутися у розіграші Кубка України.