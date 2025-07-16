Колишня чемпіонка світу дала ексклюзивний прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Залишилось лише три дні до довгоочікуваного реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Ціна однієї помилки буде дуже високою, адже на кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Супертяжі вийдуть у ринг легендарної арени "Вемблі" у Лондоні. За декілька днів до вогняного реваншу колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова ексклюзивно для 24 Каналу зробила свій прогноз на другу битву Усика проти Дюбуа.

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Який прогноз на реванш Усик – Дюбуа зробила Шатернікова?

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України чекає видовищного поєдинку, у якому сподівається побачити чергову перемогу Олександра Усика.

Це буде конкурентний поєдинок, адже в ринзі зійдуться два топові бійці: наш легендарний Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа, який подорослішав, якщо порівнювати із першим боєм. Очікую побачити видовищний поєдинок, де кожен раунд буде насичений діями та маленькими перемогами боксерів. В обох боксерів буде високий рівень вмотивованості, тому із нетерпінням хочу, аби пояс IBF, який зараз належить Дюбуа, повернувся додому до Усика. Віддаю 80 плюс відсотків на перемогу Усика та менш як 20 відсотків на звитягу Дюбуа,

– сказав Шатернікова.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа, який відбувся у серпні 2023-го, закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді. По ходу п'ятої трихвилинки Олександр побував на канвасі через удар у пах від британця.

До слова. Усик володів поясом IBF до того, як позбувся його у червні минулого року. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Однак коли відмовився від титулу автоматично втратив це звання "абсолюта".

Раніше український володар поясу WBC Francophone у бріджервейті Олександр Гриців зробив свій ексклюзивний прогноз на реванш на "Вемблі".