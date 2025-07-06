Мамо, я вмію літати: Усик звернувся до найдорожчої людини напередодні битви з Дюбуа

Олександр Усик завершує підготовку до поєдинку за абсолют проти Даніеля Дюбуа. За два тижні до бою український боксер зворушливо звернувся до своєї мами.

Напередодні грандіозного поєдинку на "Вемблі" Олександр Усик зробив публікацію в інстаграмі. Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні пригадав свої найважливіші досягнення в боксі, пише 24 Канал.

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Два тижні до абсолюту

Олександр сфотографувався на тлі архівних фото, починаючи з дитинства до другої перемоги над Ф'юрі. Боксер нагадав про "золото" Олімпіади-2012, перемоги над Джошуа та абсолютне чемпіонство.

Дивись, мамо, я вмію літати! 2 тижні до абсолюту,

– написав Усик.

Усик звернувся до мами / фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що бій проти Дюбуа стане другим для Усика в очному протистоянні. Перший поєдинок відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув дострокову перемогу у 9-му раунді технічним нокаутом.

Реванш запланований на 19 липня 2025. Грандіозний вечір боксу відбудеться на легендарному "Вемблі" у Лондоні. В Україні буде доступна трансляція бою Усик – Дюбуа.