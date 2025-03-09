"Хоче створити більше історії": відомий тренер назвав причину, чому Усик має битись із Дюбуа
- Тренер Даніеля Дюбуа, Дон Чарльз, назвав причину, чому Олександр Усик повинен битись проти британського боксера.
- Усик вже бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році та переміг технічним нокаутом.
Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа активно обговорюється у боксерській спільноті. Думки експертів різняться з приводу доцільності другого поєдинку українського чемпіона проти "Динаміта".
Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа, поділився думками щодо можливого реваншу. Спеціаліст заявив, що Олександр Усик повинен битись з проти його підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.
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Навіщо Усик битись проти Дюбуа
Дон Чарльз назвав причину, чому Олександр Усик має зустрітись у рингу з Даніелем Дюбуа. Справа полягає у тому, що український боксер хоче вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Спеціаліст підкреслив, що Усик самостійно вирішить, з ким йому битись. Проте Чарльз зазначив, що український чемпіон немає великого вибору, адже Даніель Дюбуа володіє титулом IBF.
Усик вже ставав абсолютним чемпіоном у бою проти Тайсона Ф'юрі й, очевидно, хоче створити більше історії. Він привселюдно сказав про цей поєдинок, не я про це говорив. У нього залишилось два бої, і він хоче битися з Дюбуа, і ми готові до випробування, ми готові забрати інші пояси. Усик хоче стати першим в історії, хто став абсолютним чемпіоном двічі,
– сказав Чарльз.
Дон Чарльз також наголосив, що це хороша можливість для Даніеля Дюбуа. Тренер вважає, що його підопічний може стати наступним абсолютним чемпіоном світу.
Нагадаємо, що Олександр Усик у 2023 році вже бився проти Даніеля Дюбуа Український чемпіон технічним нокаутом здолав британського боксера у дев'ятому раунді у поєдинку у Вроцлаві.