Де дивитися бій Усик – Дюбуа онлайн в Україні

Олександр Усик проведе свій другий бій проти британського важковаговика Даніеля Дюбуа. Два роки тому українець вже нокаутував "Динаміта" після скандального удару суперника.

Вже за кілька тижнів у Лондоні відбудеться найбільш очікуваний боксерський бій у 2025 році. 19 липня на стадіоні "Вемблі" зійдуться Олександр Усик та Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися бій Усик – Дюбуа

Поєдинок Олександра Усик – Даніель Дюбуа онлайн можна буде побачити в Україні. Офіційним мовником зустрічі є компанія DAZN, але на території нашої країни буде інший транслятор.

Медіасервіс Megogo здобув права на показ в Україні вечора боксу в Лондоні. Саме бій-реванш між українцем та британцем буде головною подією цього заходу.



Пряма трансляція бою Усик – Дюбуа 2 / фото Megogo

Весь файткард вечора буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Андеркард стартує о 20:30. У першому його бою зійдуться два українських боксери – Андрій Новицький проти Владислава Сіренка. Також у ринг вийде і Даніель Лапін.

Боксер битиметься за титули IBF та WBA Continental у напівважкій вазі проти британця Льюїса Едмонсона. Головний бій вечора розпочнеться орієнтовно о 23:30 за київським часом

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Що відомо про бій Усик – Дюбуа

Нагадаємо, що у бою між Усиком та Дюбуа визначиться новий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Минулого року ним став Олександр, але пізніше поступився титулом IBF на користь переможця бою Дюбуа – Хргович.

Сам же Усик зберіг пояси WBC, WBO, WBA та IBO в зустрічі проти Тайсона Ф'юрі. Загалом же Усик залишається непереможним боксером на професійному рівні.

Українець виграв 23 з 23-х поєдинків. В одному із них Усик вже перемагав Дюбуа у 2023 році. Тоді англієць запам'ятався брудним ударом нижче пояса. Зрештою Олександр оговтався та нокаутував суперника у дев'ятому раунді.