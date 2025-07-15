Усик та Дюбуа провели дуель поглядів перед "Вемблі": відео зухвалої поведінки Даніеля
- Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели дуель поглядів у Лондоні 15 липня.
- Боксери зустрілись перед стадіоном "Вемблі", де пройде їх бій.
- Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.
Претенденти на абсолютне чемпіонство у надважкій вазі провели чергову дуель поглядів у Лондоні. Під час неї Даніель намагався вивести Олександра з рівноваги.
Вже менше тижня залишилось до бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Боксери зійдуться між собою 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", повідомляє 24 Канал.
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Як зустрілись Усик та Дюбуа?
Напередодні поєдинку українець та британець зустрілись біля входу на головну арену Великої Британії. У присутності натовпу фанатів боксери провели ще одну дуель поглядів.
Публіка масово вигукувала прізвище Усика. Натомість Дюбуа знову намагався провокувати Олександра. Даніель вигукував дивні різкі фрази, а також посміхався в обличчя Олександру.
Дуель поглядів між Усиком та Дюбуа: дивитися відео
Сам же українець залишався непорушним та ніяк не реагував на дії противника. Зрештою саме Дюбуа першим відвів очі, завершивши дуель поглядів.
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Нагадаємо, що в цьому поєдинку визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Усику належать пояси за версіями WBA, WBC, WBO та IBO.
У свою чергу Дюбуа володіє нагородою від IBF. Боксери вже зустрічались між собою у серпні 2023 року. Тоді Усик здобув перемогу, нокаутувавши Даніеля у 9-му раунді.