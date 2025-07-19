Колишній тренер Усика й Дюбуа розповів, коли вирішиться доля їх протистояння

У суботу, 19 липня, на легендарному стадіоні "Вемблі" відбудеться грандіозний вечір боксу. Головною його подією стане битва за абсолют в надважкій ваговій категорії.

За це звання будуть битися чемпіон світу за версією WBA, WBC та WBO Олександр Усик і володар пояса IBF Даніель Дюбуа. Своєю думкою щодо битви зіркових супертяжів поділився іменитий тренер Джеймс Алі Башир, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Що думає Алі Башир про реванш Усик – Дюбуа?

Колишній наставник українця віддав належне обом бійцям. Він переконаний, що глядачі стануть свідками дуже цікавого поєдинку:

"У своїх останніх трьох боях Дюбуа показав, що заслуговує на такий статусний бій, він тричі переміг достроково. Лише завдяки цьому імпульсу він зайшов так далеко – до поєдинку проти досвідченого ветерана Олександра Усика.

Це буде дуже динамічне протистояння стилів, і я думаю, що це бій 50 на 50. Є досвідчений Олександр Усик, який, можливо, йде на спад, і є молодий претендент – Даніель Дюбуа. Тож це хороше протистояння з усіх боків".

Досвідчений спеціаліст, який входив у тренерський штаб Даніеля Дюбуа перед першим боєм проти українця, не взявся прогнозувати результат битви за абсолют. При цьому він вважає, що доля поєдинку вирішиться у стартових раундах.

Тренер Дон Чарльз – це правильна людина для Дюбуа з усіх сторін. Думаю, це дуже чітко проявиться на рингу в перші три раунди. Саме у перших трьох буде закладено хід бою, і це дасть гарне уявлення про те, хто переможе. Я не назву переможця, бо працював з обома хлопцями. Нехай переможе найсильніший. Я просто сподіваюся, що це буде хороший бій для фанатів. Це для мене найголовніше,

– сказав Башир.

Зазначимо, що перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Довідка. Алі Башир тренував Олександра Усика на початку його професійної кар'єри. Під його керівництвом українець здобув 11 перемог у період з 2013 по 2016 рік.

Нагадаємо, що напередодні свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа дав Тайсон Ф'юрі, який завершив кар'єру після двох поразок від українського чемпіона.