Усик зустрівся з ветеранами російсько-української війни напередодні бою з Дюбуа

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик попри напружений графік зустрівся із українськими ветеранами. Спортсмен висловив повагу мужнім захисникам та захисницям України.

18 липня чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик зробив офіційне зважування та дуель поглядів перед боєм з Даніелем Дюбуа. Крім того, у Лондоні боксер провів зустріч з українськими ветеранами, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Мотиваційна зустріч Усика перед боєм

На зустрічі з Усиком були присутні енергетики та шахтарі ДТЕК, металурги "Метінвест", оборонці Маріуполя з проєкту "Серце Азовсталі".

Олександр подякував всім захисникам та захисницям України, рятувальникам, енергетикам та кожному, хто наближає нашу перемогу. Також боксер розповів про свою підготовку до бою і настрій перед поєдинком (спойлер: він дуже заряджений),

– повідомила компанія ДТЕК.

Усик на зустрічі з ветеранами війни / фото ДТЕК

Нагадаємо, що у перший день медіатижня Олександр Усик презентував у Лондоні легендарну мозаїку "Боривітер" з Маріуполя. Важлива культурна подія відбулася на Трафальгарській площі.

Зазначимо, що у суботу, 19 липня, на лондонському стадіоні "Вемблі" пройде вечір боксу, де головною подією стане бій Усик – Дюбуа. Зірки хевівейту визначать абсолютного чемпіона світу. Боксерське шоу розпочнеться о 19:00, а вихід на ринг Усика та Дюбуа очікується приблизно о 23:30.