"Матиме досить непогані шанси": відомий боксер дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик планує провести бій проти Даніеля Дюбуа. Потенційний реванш між українцем та британцем є темою номер один для обговорення у боксерській спільноті.

Річард Торрез поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Непереможений американський боксер дав прогноз на можливій бій між іменитими супертяжами, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Прогноз від Торреза

Американець вважає, що Олександр Усик знову переможе Даніеля Дюбуа, але за однієї умови. Якщо британський боксер не буде пробивати по корпусу, адже саме такими ударами він може зловити українця.

Річард Торрез також пригадав скандальний удар нижче пояса від Дюбуа у першому поєдинку проти Усика. На його думку, Даніель не потрапив у пах українському чемпіону.

Дюбуа має заспокоїтись або дійсно працювати по корпусу з початку бою. Можливо, це трохи змінить перебіг бою, тому що я не бачу, щоб Усик мало рухався. Українець чудово пересувається в рингу, але якщо забрати у нього таку перевагу, тоді Дюбуа матиме досить непогані шанси на перемогу. Не можна просто так списувати Дюбуа, бо він має цей шанс панчера. Але я думаю, що Усик знову переміг би,

– сказав Торрез.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому поєдинку український чемпіон здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Ефе Аджагба назвав бажаних суперників у наступному поєдинку. Нігерієць хоче битись проти Олександра Усика або Даніеля Дюбуа.