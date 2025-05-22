"Феномен боксу": ексчемпіон світу дав точний прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Влітку 2025 року світова боксерська спільнота дізнається ім'я наступного абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа.

Джордж Гроувз висловився про реванш між Королем хевівейту та "Динамітом". Зокрема, колишній чемпіон світу зробив прогноз на пекельне протистояння, пише 24 канал із посиланням на DAZN.

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Прогноз від Гроувза

Британський боксер дав точний прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Гроувз впевнений, що Олександр Усик вдруге виграє у Даніеля Дюбуа.

Джордж Гроувз наголосив, що "Динаміт" став краще, якщо порівнювати з попереднім поєдинком. Проте, на його думку, цього все одно не вистачить британцю здолати Короля хевівейту.

Усик знову виграє у Дюбуа. Олександр – найкращий супертяж покоління та феномен боксу. Він має такі дані, з якими ніхто нічого не може зробити.Йому може не вистачати розмірів, розмаху рук та інших фізичних даних, але це його не хвилює,

– сказав Гроувз.

Нагадаємо, що у першому бою у 2023 році Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа. Поєдинок завершився перемогою українського чемпіона технічним нокаутом у 9 раунді.

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Затверджена дата поєдинку 19 липня 2025 року.

Раніше Тедді Атлас назвав причину, чому Олександру Усику не варто битись проти Даніеля Дюбуа у реванші.