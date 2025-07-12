Усик зізнався, кому планує подарувати пояс абсолютного чемпіона світу

Український боксер Олександр Усик втретє у своїй кар'єрі битиметься за абсолютне чемпіонство. Зірковий спортсмен має шалену мотивацію перед поєдинком з Даніелем Дюбуа.

Напередодні бою за абсолют Олександр Усик поділився своїми очікуваннями. Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA і WBO вже знає, кому зробить особливий подарунок в разі перемоги над Даніелем Дюбуа, пише 24 Канал з посиланням на Froch On Fighting.

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Хто отримає подарунок від Олександра Усика

В інтерв'ю Карлу Фрочу Олександр Усик розповів про традицію робити подарунки зі спортивними трофеями своїм дітям. Це додатково мотивує боксера у боротьбі за титули. Якщо українець втретє стане абсолютним чемпіоном, то присвятить цю перемогу молодшій доньці Марії.

"Для мене це велика можливість стати абсолютним чемпіоном втретє. Я подарую пояс своїй маленькій донечці Марії.

Моя старша донька Єлизавета має золоту медаль (Олімпіади-2012 – 24 Канал). Мій син Кирило має перше абсолютне чемпіонство у важкій вазі. Мій син Михайло – друге абсолютне чемпіонство.

Тепер Марія. Дай, Боже, я виграю, і це буде як подарунок від мене для моєї доньки", – розповів Усик.

Нагадаємо, що найменша донька Олександра та Катерини Усиків народилася у січні 2024 року. Боксер неодноразово скаржився, що через постійні тренувальні табори не має змоги достатньо часу побути з дітьми.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Переможець поєдинку стане володарем усіх поясів хевівейту та абсолютним чемпіоном королівського дивізіону. Перед боєм екссуперник Усика Тоні Белью зробив несподіваний прогноз на мегафайт.