"Don't push the horses": відео з Усиком завірусилось мережою, ставши трендом

Вже сьогодні 19 липня відбудеться у Великій Британії реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Перед довгоочікуваним поєдинком відбулась пресконференція між боксерами.

Під час заходу присвяченому реваншу Усик – Дюбуа відбулась кумедна ситуація за участі українського боксера. Відео одразу завірусилось соціальними мережами, повідомляє 24 канал.

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У яку ситуацію потрапив Усик?

Олександр Усик на пресконференції перед реваншем із Даніелем Дюбуа видав кумедну фразу англійською мовою "Don't push the horses". Вислів українського боксера ніхто не зміг зрозуміти.

Проте відео зі словами Олександра Усик розлетілось соціальними мережами. Кадри з пресконференції перед реваншем проти Даніеля Дюбуа стали вірусним мемом.

Відео з пресконференції перед реваншем Усик – Дюбуа:

Фани також активно почали використовувати фразу Олександра Усика. Користувачі активно створюють відео під трендовий звук.

Відео з використанням вислову Олександра Усика:

Відео з висловом Усика, який став мемом:

@baby_emigrant Don’t push the horses новий мем mem Усик Дюба 2 реванш ♬ оригінальний звук - Oleksandrkotleta

Відео з вірусним висловом Усика:

Відео під трендовий звук з висловом Усика:

Нагадаємо, що вечір боксу на стадіоні "Вемблі" у Лондоні розпочнеться о 19:30 за Києвом. Головний бій спортивного шоу реванш Усик – Дюбуа стартує не раніше 23:30 за київським часом.

Раніше повідомляли про те, що Девід Аллен зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Колишній спаринг-партнер українського боксера оцінив шанси британця на перемогу.