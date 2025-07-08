Легенда боксу дав важливу пораду Дюбуа на бій з Усиком і спрогнозував переможця

У суботу, 19 липня, у столиці Англії на легендарному стадіоні "Вемблі" відбудеться велике шоу боксу. Його головною подією стане битва за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

За всі основні пояси надважкої вагової категорії будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Напередодні цього бою пораду британському бійцю дав Леннокс Льюїс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Що порадив Льюїс "Динаміту"

Легенда боксу закликав Даніеля Дюбуа віддати всього себе на рингу. Він вважає, що чемпіон світу за версією IBF має бути націлений на нокаут:

Все або нічого, Даніелю треба повністю викластися в реванші. Колись у минулому я казав собі: "Вийду туди, щоб віддати всього себе. Єдиний варіант – це нокаутувати. Якщо він викине два удари, то я викину чотири. Я зроблю те, чого раніше не бачили та не буду тим же боксером, що в минулому".

Також Леннокс Льюїс поділився прогнозом на реванш Усик – Дюбуа. Він вважає, що британець має всі шанси здобути перемогу.

"Дюбуа готовий. Він пройшов через усі випробування та проблеми. Він – убивця королів. У нього є сила. Це непросте завдання, але він безумовно та людина, яка може з ним впоратися. Він покладає великі надії на це. Я думаю, що Дюбуа зробить це", – сказав Льюїс.

Довідка. В першому бою, який відбувся в серпні 2023 року, Олександр Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Після того британець провів три поєдинки, у яких здобув усі перемоги достроково, а українець двічі здолав Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, хто покаже бій Усик – Дюбуа в Україні. Вечір боксу почнуть транслювати о 19:00 за київським часом.