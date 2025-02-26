"Він здатний уникати ударів": чемпіон світу назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа
- Олександр Усик погодився на реванш з Даніелем Дюбуа, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
- Лоуренс Околі назвав фаворита у майбутньому поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
Олександр Усик погодився на реванш з Даніелем Дюбуа. Король хевівейту планує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Натомість "Динаміт" хоче помститись українському боксеру за поразку в минулому. Лоуренс Околі поділився думками щодо потенційного поєдинку між бійцями, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
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Околі про реванш Усик – Дюбуа
Британський боксер назвав головного фаворита реваншу Усик – Дюбуа. Чемпіон світу WBC у бріджервейті вважає, що Олександр Усик. Околі зізнався, що якби не бачив бої українця, то він би обрав свого земляка.
Проте Олександр зробив дуже багато у боксі, аби обрати Дюбуа. Лоуренс Околі пригадав, що він постійно прогнозував поразку Усика, але український чемпіон виграв.
Тож якщо тільки Усика не наздожене вік, я думаю, що він буде великим фаворитом на перемогу над Даніелем. Ви бачили, що він здатний уникати ударів і продовжувати працювати. Але ця нова версія Дюбуа справді може вийти й перемогти,
– сказав Околі.
Зазначимо, що раніше Туркі Аль аш-Шейх назвав ім'я наступного суперника Олександра Усика. Він підтвердив про наміри проведення реваншу між українцем та Даніелем Дюбуа.
Нагадаємо, що Олександр Усик вже перемагав Даніеля Дюбуа у 2023 році у Вроцлаві. Український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.