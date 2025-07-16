Олександр Усик збирає 2,5 мільйона фунтів для українців, які лишились без житла

Компанія "Black Smm Agency" співпрацює з Usyk Foundation вже більше трьох років. Разом вони створили вже більше п'яти спільних спецпроєктів. А цьогоріч реалізували низку подій, на меті яких збір коштів на будівництво будинків для 64 родин переселенців у Карпатах.

Відкриття мозаїки "Боривітер" наразі активно обговорюють не тільки українські, а і британські ЗМІ, журналісти, блогери, політики. Навіть мер Лондону написав про це у соцмережах, повідомляє 24 Канал.

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Благодійна подія в Лондоні

Підготовка до благодійних заходів тривала більше восьми місяців. За словами самих організаторів їх головна мета – переплести спортивну історію чемпіона з потужною гуманітарною місією.

Британський підприємець Річард Бренсон разом з Усиком зі сцени закликав усіх не зупинятись допомагати Україні. Крім того, він особисто задонатив понад 100 тисяч фунтів.

Генеральним спонсором проєкту стала мережа магазинів Rozetka і також долучила власні кошти. Наступна подія, яка очікує британців та гостей Лондону — відкрите тренування Усика в парку "Вемблі".

Під час нього прозвучить виступ Артема Пивоварова, DJ Korolova та інших артистів. Також ведучі закликатимуть долучитися до кампанії по збору коштів.

Я глибоко вдячний британському народові за підтримку України. У найтемніші часи ви були одними з перших, хто простягнув руку допомоги – і залишаєтесь поруч досі. Росія цілеспрямовано знищує українську культуру, краде те, що може вкрасти, і знищує все інше, намагаючись стерти нашу націю. Але, крім цього, вона знищує життя українців, які роками не мають дому. Саме ці життя ми хочемо відновити. Як мозаїку, шматочок за шматочком,

– прокоментував подію Усик.

У легендарному готелі Dorchester, де свого часу Черчилль проводив військові зустрічі, відбудеться вечеря Business & Charity Gala Dinner. Подію відвідає 350 гостей, а вартість квитка становить 1,5 тисячі доларів.

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Всі кошти від неї теж підуть на відновлення житла. На івенті буде проведена велика лотерея та аукціон унікальних лотів, включно з поясом WBC Усика. Найбільший донатор вечора отримає кришталеву відзнаку "Велике серце Великобританії".

Під час самого бою Усика на стадіоні "Вемблі" також можна буде задонатити, а після бою відбудеться закрита конференція для військових. Там боксер особисто подякує тим, хто воював за Україну. На подію будуть запрошені спонсори, залучені до відбудови, щоб вони на власні очі побачили, куди йдуть їх гроші.

Сьогодні благодійність – це частина бізнес-процесів і репутаційних стратегій. Як маркетингова агенція, ми інтегруємо партнерський бізнес у сферу соціальної відповідальності, створюючи ефективні формати участі в ініціативах, що мають відчутний суспільний вплив,

– коментує засновниця "Black SMM Agency" та співорганізаторка події Ірина Рибакова.

Загалом планується зібрати близько 2,5 мільйона фунтів на будівництво житла для українців, які втратили домівки. Також у планах звести чотири будинки загальною площею понад 2743,2 квадратних метра, у яких зможуть оселитися 64 родини.

Нагадаємо, що першою з подій було відкриття реконструкції мозаїки "Боривітер" художниці Алли Горської, яку вбили радянські спецслужби за її дисидентську діяльність. Оригінал був створений в Маріуполі 1967 року.

Він вважається втраченим після бомбардувань міста у 2022 році. Для відтворення твору було використано понад 700 кілограмів автентичних матеріалів, зокрема кольорову смальту, плитку ручної роботи, металеві пластини та алюмінієві ложки.