Усик проти Дюбуа: онлайн-трансляція пресконференції боксерів перед реваншем

У вівторок, 29 квітня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа поспілкуються із журналістами. Стежити за пресконференцією боксерів можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Спілкування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа із пресою розпочнеться о 16:00 за київським часом. Офіційний захід відбудеться у Лондоні, де 28 квітня була палка дуель поглядів, повідомляє 24 Канал.

Варто дізнатись Пекельний реванш за "абсолют": які шанси Усика вдруге перемогти Дюбуа – прогноз

Пресконференція перед реваншем

Напередодні пресконференції боксери зійшлись в очній битві на футбольному стадіоні "Вемблі". Дуель не була довгою, адже у Дюбуа здали нерви. Даніель штовхнув Усика. Натомість Олександр не став використовувати фізичну силу, а лише спробував злякати "Динаміта". У дуель поглядів миттєво втрутилась охорона.

Після чого Усик на емоційних тонах посперечався із представником команди Дюбуа про удар нижче пояса у першому бою, якого завдав Даніель.

Усик – Дюбуа 2: онлайн-трансляція пресконференції

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Усик та Дюбуа проведуть реванш на лондонському стадіоні "Вемблі". Це буде бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Перша зустріч у серпні 2023-го була за Олександром, який здолав Даніеля технічним нокаутом у 9-му раунді.

Після тієї поразки "Динаміт" провів вже три переможні бої. Востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли нокаутував Ентоні Джошуа по ходу 5-го раунду. Усик же у 2024-му році двічі переміг Тайсона Ф'юрі та поставив крапку на кар'єрі "Циганського короля".