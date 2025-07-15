Онлайн-трансляція відкритого тренування Усика та Дюбуа в Лондоні

Український та британський боксери потішать фанатів відкритим тренуванням напередодні головного бою року. Слідкувати за подією онлайн можна на сайті 24 Каналу.

Вже цієї суботи, 19 липня, Олександр Усик проведе свій черговий бій на професійному рівні. Суперником українця стане британський боксер Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Онлайн-трансляція Усика та Дюбуа на тренуванні

Напередодні бою Усик та Дюбуа проведуть спільне тренування на стадіоні "Вемблі". Воно буде відкрите для фанатів та доступне для онлайн перегляду на ютуб-платформі. Початок – 16 липня о 18:00 за київським часом.

Тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа: дивитися відео

Нагадаємо, що бій відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону стоятиму звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

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Наразі Усику належать чотири з п'яти поясів (WBA, WBC, WBO, IBO), тоді як Дюбуа є чемпіоном за версією IBF. Суперники вже зустрічались між собою у серпні 2023 року.

Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді. Загалом же Олександр виграв усі 23 поєдинки на професійному рівні, тоді як у Дюбуа 22 перемоги у 24-х боях. Окрім Усика, британець також поступився Джо Джойсу у 2020 році.