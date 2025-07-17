"Має зробити з нього клоуна": ексчемпіон світу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

У суботу, 19 липня, в Лондоні відбудеться грандіозне шоу боксу на стадіоні "Вемблі". Його головною подією стане бій за звання абсолюта в надважкій ваговій категорії.

За чотири головні пояси хевівейту будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Своєю думкою щодо поєдинку між зірковими супертяжами поділився Юрій Нужненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

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Кому Нужненко прогнозує перемогу в битві Усик – Дюбуа?

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі вважає, що українець є фаворитом. Він припустив, що володар поясів WBA, WBC, WBO та IBO достроково переможе "Динаміта" у пізніх раундах.

Я сподіваюся, що буде перемога Усика. Але, дивлячись як він вирішить по ходу поєдинку. Він має зробити з нього клоуна. Не дати себе вдарити, обдурити, обхитрувати, на ніжках провалюватися та інше. Ближче до 9 – 11 раундів, я вважаю, що може завершити бій достроково,

– заявив Нужненко.

Зазначимо, що бій Усика та Дюбуа розпочнеться орієнтовно не раніше 23:30 за київським часом. Його легально в Україні можна буде подивитися на двох платформах.

Довідка. Це буде друге очне протистояння між бійцями. У першому українець нокаутував "Динаміта" джебом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше прогноз на реванш Усик – Дюбуа зробив Амір Хан. Він одному з бійців не дає жодного шансу на перемогу.