Непереможний супертяж зробив відвертий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Вже 19 липня в Лондоні відбудеться грандіозний вечір боксу. Його головною подією стане битва за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Олександр Усик намагатиметься повернути собі цей статус у поєдинку з володарем пояса IBF Даніелем Дюбуа. Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився Фабіо Вордлі.

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Прогноз на бій від британського боксера

Лідер рейтингу WBA у "королівській" ваговій категорії віддав належне прогресу свого земляка протягом останніх двох років. Попри це, він вважає, що українець знову здолає "Динаміта", повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

"Це буде фантастичний реванш. Очевидно, що Дюбуа додав після першого бою з Усиком, тож так – це робить зустріч дуже цікавою.

Але я переконаний, що загалом поєдинок пройде приблизно в тому самому ключі. Не знецінюю Даніеля та його прогрес, однак загалом вважаю, що нині важко ставити проти Усика", – сказав Вордлі.

До слова. Перше протистояння Усик – Дюбуа відбулося в серпні 2023 року в Польщі. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Зазначимо, що Фабіо Вордлі провів на професійному рівні 19 боїв, у яких здобув 18 перемог при одній нічиїй. Раніше він висловлював бажання побитися з переможцем майбутнього реваншу.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик розповів, хто може стати його наступним суперником після "Динаміта". Він навіть назвав дві арени, на яких готовий провести статусну битву.