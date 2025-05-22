"Його рівень зараз вищий": ексчемпіон світу дав детальний прогноз на битву Усик – Дюбуа

Олександр Усик уже 19 липня матиме можливість повернути статус абсолютного чемпіона світу. Для цього йому треба буде здолати володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа.

Їх очне протистояння відбудеться на домашній території "Динаміта". Вони будуть битися в Лондоні на легендарній арені "Вемблі".

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Кому прогнозує перемогу Мазімбаєв

Своєю думкою щодо майбутнього бою поділився колишній чемпіон світу за версією IBA у другій легкій вазі Марат Мазімбаєв, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sports24.kz. Казахстанський боксер вважає, що українець буде фаворитом у реванші та знову здолає амбітного британця.

"Думаю, Усик має перемогти. Вони вже зустрічалися, знають один одного. Усик – дуже досвідчений боксер, який пройшов відмінну аматорську школу. У нього великий багаж знань і практики. Перемогти він може саме завдяки досвіду, техніці та вмінню адаптуватися під час бою.

Він вміє працювати на різних дистанціях, добре читає опонента – це і стане його ключовою перевагою. Дюбуа точно докладе максимум зусиль, щоб взяти реванш. Але, на мій погляд, Усик – фаворит. Його рівень зараз вищий, і я думаю, він знову переможе", – сказав Мазімбаєв.

До слова. У першому бою, який відбувся у Вроцлаві в серпні 2023 року, Олександр Усик здобув перемогу. Він здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа зробив спаринг-партнер "Динаміта" Нік Кемпбелл.