Боксер, якого Усик відправив на пенсію, зробив чіткий прогноз на реванш українця з Дюбуа

Вже за лічені дні Олександр Усик матиме можливість втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому треба буде здолати володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа.

Бій відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився колишній чемпіон світу Тоні Белью, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Прогноз Белью на реванш Усик – Дюбуа

Він віддав належне Даніелю Дюбуа, який продемонстрував великий прогрес після першої поразки від українця. Попри це, Белью вважає, що Усик знову переможе:

"Усик – найкращий супертяж у світі. Він, мабуть, найкращий супертяж нашої епохи, у цьому вже немає жодних сумнівів. Він дивовижний у тому, що робить. Дюбуа був неймовірним в останніх боях. Я кілька разів списував його з рахунків, і він повернувся, щоб довести мені протилежне.

Йому потрібно дати шанс, і в нього є шанс проти Усика, але Олександр явний фаворит. Дюбуа зараз перебуває на такому етапі своєї кар'єри, коли подолав негаразди, і він найбільш впевнений у собі, ніж будь-коли. Але я думаю, що його зупинять між восьмим і дванадцятим раундами".

До слова. Олександр Усик став останнім суперником у кар'єрі Тоні Белью. У листопаді 2018 року українець нокаутував британця, після чого той повісив рукавички на цвях, а наш боксер перейшов у хевівейт.

Нагадаємо, що раніше Леннокс Льюїс поділився прогнозом на бій Усик – Дюбуа та дав пораду британському бійцю.