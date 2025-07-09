Боксер, якого Усик відправив на пенсію, зробив чіткий прогноз на реванш українця з Дюбуа
- Олександр Усик матиме можливість втретє стати абсолютом, змагаючись проти Даніеля Дюбуа 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
- Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що Усик переможе Дюбуа, хоча визнає прогрес британського боксера після першої поразки.
Вже за лічені дні Олександр Усик матиме можливість втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому треба буде здолати володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа.
Бій відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився колишній чемпіон світу Тоні Белью, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
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Прогноз Белью на реванш Усик – Дюбуа
Він віддав належне Даніелю Дюбуа, який продемонстрував великий прогрес після першої поразки від українця. Попри це, Белью вважає, що Усик знову переможе:
"Усик – найкращий супертяж у світі. Він, мабуть, найкращий супертяж нашої епохи, у цьому вже немає жодних сумнівів. Він дивовижний у тому, що робить. Дюбуа був неймовірним в останніх боях. Я кілька разів списував його з рахунків, і він повернувся, щоб довести мені протилежне.
Йому потрібно дати шанс, і в нього є шанс проти Усика, але Олександр явний фаворит. Дюбуа зараз перебуває на такому етапі своєї кар'єри, коли подолав негаразди, і він найбільш впевнений у собі, ніж будь-коли. Але я думаю, що його зупинять між восьмим і дванадцятим раундами".
До слова. Олександр Усик став останнім суперником у кар'єрі Тоні Белью. У листопаді 2018 року українець нокаутував британця, після чого той повісив рукавички на цвях, а наш боксер перейшов у хевівейт.
Нагадаємо, що раніше Леннокс Льюїс поділився прогнозом на бій Усик – Дюбуа та дав пораду британському бійцю.