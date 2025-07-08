Вони будуть битися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився "Динаміт", який вже програвав українцю раніше, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Що сказав Дюбуа про бій з Усиком

Володар пояса IBF заявив, що Олександр Усик постійно намагається вести ігри розуму, але цього разу він не зможе залізти йому в голову. Британець назвав українського боксера нудним і висловив упевненість у своїй перемозі:

"Усик веде психологічну війну зараз. Це нудний тип, він вічно морочить голову. Його просто треба перемогти на рингу. Це все психологія. Коли вони відчувають справжній біль і жар, тоді ти можеш це пробити. Сила Божа на твоєму боці, ти можеш зробити все.

Коли я буду з ним на рингу – то переможу його. Не думаю, що він зможе впоратися з болем чи жаром, який я йому завдам. Я просто вийду на ринг і здолаю його. Ось у чому весь план на бій. У мене мета просто виграти, без різниці яким способом".

До слова. Перший поєдинок між бійцями відбувся у серпні 2023 року. Тоді український чемпіон здолав Даніеля технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше прогноз на реванш Усик – Дюбуа зробив колишній чемпіон Європи Спенсер Олівер. Він вірить в апсет у майбутньому поєдинку.