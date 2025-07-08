Они будут драться за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Своими ожиданиями от этого поединка поделился "Динамит", который уже проигрывал украинцу ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также Соперник Усика – мастер по гашению света: подборка брутальных нокаутов Дюбуа

Что сказал Дюбуа о бое с Усиком

Обладатель пояса IBF заявил, что Александр Усик постоянно пытается вести игры разума, но на этот раз он не сможет залезть ему в голову. Британец назвал украинского боксера скучным и выразил уверенность в своей победе:

"Усик ведет психологическую войну сейчас. Это скучный тип, он вечно морочит голову. Его просто надо победить на ринге. Это все психология. Когда они чувствуют настоящую боль и жар, тогда ты можешь это пробить. Сила Божья на твоей стороне, ты можешь сделать все.

Когда я буду с ним на ринге – то побежу его. Не думаю, что он сможет справиться с болью или жаром, который я ему нанесу. Я просто выйду на ринг и одолею его. Вот в чем весь план на бой. У меня цель просто выиграть, без разницы каким способом".

К слову. Первый поединок между бойцами состоялся в августе 2023 года. Тогда украинский чемпион одолел Даниэля техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее прогноз на реванш Усик – Дюбуа сделал бывший чемпион Европы Спенсер Оливер. Он верит в апсет в предстоящем поединке.