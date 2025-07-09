Бой состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился бывший чемпион мира Тони Беллью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Прогноз Беллью на реванш Усик – Дюбуа

Он отдал должное Даниэлю Дюбуа, который продемонстрировал большой прогресс после первого поражения от украинца. Несмотря на это, Беллью считает, что Усик снова победит:

"Усик – лучший супертяж в мире. Он, пожалуй, лучший супертяж нашей эпохи, в этом уже нет никаких сомнений. Он удивительный в том, что делает. Дюбуа был невероятным в последних боях. Я несколько раз списывал его со счетов, и он вернулся, чтобы доказать мне обратное.

Ему нужно дать шанс, и у него есть шанс против Усика, но Александр явный фаворит. Дюбуа сейчас находится на таком этапе своей карьеры, когда преодолел невзгоды, и он наиболее уверен в себе, чем когда-либо. Но я думаю, что его остановят между восьмым и двенадцатым раундами".

К слову. Александр Усик стал последним соперником в карьере Тони Беллью. В ноябре 2018 года украинец нокаутировал британца, после чего тот повесил перчатки на гвоздь, а наш боксер перешел в хевивейт.

Напомним, что ранее Леннокс Льюис поделился прогнозом на бой Усик – Дюбуа и дал совет британскому бойцу.