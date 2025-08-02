Олександр Усик в середині липня переписав історію боксу. Він став першим бійцем, який здобув статус триразового абсолюта.

У поєдинку за це звання українець нокаутував 27-річного панчера Даніеля Дюбуа. Своєю думкою щодо цього бою поділився колишній чемпіон світу Джордж Гроувс, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

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Що думає Гроувс про Усика?

Британець заявив, що очікував побачити більшого від свого земляка. При цьому він був у захваті від виступу українця, якого засипав компліментами.

"Дюбуа провалив виступ, у ньому не було нічого хорошого. Але Усик був блискучим. Вечірка перед боєм була поганою ідеєю. І все це не допомогло Дюбуа. Він так і не включився. Шкода, бо ми чекали кращої його версії, але українець усе ще на вершині.

Він топ зараз і назавжди. Він б’є всіх, при чому робить це у своєму фірмовому стилі. Ніхто навіть близько не може підійти. Дайте йому когось, хто цього заслуговує, як Джозеф Паркер, Кабаєл чи когось іншого. Але він поб’є всіх", – сказав Гроувс.

До слова. Для Олександра Усика це був 24-й бій на професійному рівні. У них він здобув усі перемоги, з яких 15 – нокаутом.

Нагадаємо, що напередодні Сергій Лапін розповів, хто може стати наступним суперником українського боксера. Наразі сторони ведуть перемовини, а протистояння може відбутися вже на початку 2026 року.