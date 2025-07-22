Дюбуа став любителем Росії: як фейк обманув тисячі українців перед реваншем

У суботу, 19 липня, відбувся історичний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Український боксер знищив британця та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у королівському дивізіоні.

Українські фанати щиро раділи видовищній перемозі Короля хевівейту над любителем росіян. Проте соціальні мережі завели в оману чимало вболівальників, адже Дюбуа не висловлювався публічно про ворожу країну, повідомляє 24 канал.

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Як українців обманули у соцмережах?

У соціальних мережах перед реваншем Усик – Дюбуа з'являлось чимало фейкових відео про британського боксера. Нібито Даніель підтримував Росію, обіцяючи знищити Олександра.

Фейкові відео набирали тисячі переглядів у ТікТок, Інстаграм, Твіттер. І всі вони були несправжніми, а створеними за допомогою штучного інтелекту.

Одне з фейкових відео перед реваншем Усик – Дюбуа:

В оригінальному відео Даніель Дюбуа завітав на інтерв'ю в talkSPORT. Британський боксер насправді говорив про перший бій проти Олександра Усика та удар нижче пояса.

Оригінальне відео з інтерв'ю Даніеля Дюбуа:

Українці повелись на тисячі таких фейкових відео. Проте єдиний раз, коли Даніель Дюбуа загадав про війну, пояснюючи поразку у першому бою від Олександра Усика, скинувши все на політичну ситуацію.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші на "Вемблі" у Лондоні. Український боксер відправив у нокаут представника Великої Британії у 5 раунді.