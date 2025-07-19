Рекордні гонорари: скільки Усик заробить за реванш проти Дюбуа

Уже зовсім скоро в Лондоні відбудеться грандіозний вечір боксу. Його головною подією стане битва за абсолют у "королівській" ваговій категорії.

За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Напередодні було названо гонорари, які отримають бійці за цей поєдинок, повідомляє 24 Канал із посиланням на News Bet365.

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Скільки грошей Усик і Дюбуа отримають за бій

Лише вдруге в історії дивізіону на кону стоятимуть усі чотири чемпіонські титули головних світових боксерських організацій – WBC, WBA, IBF та WBO. Такий статус поєдинку матиме й відповідну оплату від організаторів.

Стали відомі гонорари обох боксерів за бій. Загальна сума складе 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

На відміну від першого поєдинку за абсолют, де Олександр Усик бився з Тайсоном Ф'юрі, тепер українець отримає більшу частку загального фонду. Він буде розподілений 65 на 35 відсотків.

Тож чинний володар поясів WBA, WBC та WBO отримає 97,5 мільйонів фунтів стерлінгів, а "Динаміт" – 52,5 мільйона фунтів стерлінгів, що стане його особистим рекордом.

До слова. Для Олександра Усика цей гонорар також стане найбільшим у кар'єрі. За реванш проти Тайсона Ф'юрі він заробив 114 мільйонів доларів, що становить за нинішнім курсом приблизно 84,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі". У першому очному бою українець здолав Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді.