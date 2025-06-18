Чи є вільні місця на "Вемблі": скільки квитків продали на реванш Усик – Дюбуа

Рівно місяць залишається до одного з найголовніших поєдинків 2025 року, в якому зустрінуться Олександр Усик та Даніель Дюбуа. У продажу все менше залишається квитків на топовий мегафайт.

Стадіон "Вемблі" у Лондоні вміщує 90 тисяч глядачів. Британський промоутер Френк Воррен розповів, яку кількість квитків на другий бій Усик – Дюбуа вже продали, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Промоутер Дюбуа повідомив кількість проданих квитків на бій Усика

Засновник промоутерської компанії Queensberry Promotions зазначив, що на цей час продано майже 83 відсотки від загальної кількості квитків.

Ми вже продали близько 75 тисяч квитків на "Вемблі",

– повідомив Воррен.

Боксерський менеджер також розповів, чи планує в майбутньому стати промоутером Усика.

"Чи мріяв я коли-небудь стати промоутером Усика? Після того, як його поб’є Даніель Дюбуа.

Олександр – чудова людина. Він прекрасний амбасадор боксу, спорту, і, що найважливіше – України. Усик – фантастичний хлопець. Я дуже його поважаю. Звісно, я хочу, щоб переміг Даніель, але я люблю Олександра. У нього чудове почуття гумору і гарна команда поруч", – зауважив Воррен.

Нагадаємо, що квитки на бій Усик – Дюбуа надійшли у вільний продаж у квітні 2025 року. Їхня вартість стартує від 49,96 фунта стерлінгів (це приблизно 2770 гривень – 24 Канал). Цікаво, що на перший поєдинок боксерів, який відбувся у Вроцлаві, квитки були значно дешевші – від 450 гривень.

Зазначимо, що реванш Усик – Дюбуа пройде у Лондоні на знаменитому стадіоні "Вемблі" 19 липня. У першому поєдинку перемогу святкував український чемпіон, який нокаутував британця у 9 раунді.