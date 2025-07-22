Так ніхто не вболівав: відео шаленої підтримки Катерини Усик свого чоловіка в бою з Дюбуа

Олександр Усик на класі переміг Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу. У глядацькому залі свого коханого чоловіка палко підтримувала Катерина Усик.

Бій за абсолютне чемпіонство Усик – Дюбуа тривав лише п'ять раундів. Український боксер закрив рота усім скептикам та здобув переконливу дострокову перемогу, пише 24 Канал.

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Як дружина Усика вболівала за чоловіка у реванші з Дюбуа?

На стадіоні "Вемблі" подивитися наживо історичну битву зібралося понад 90 тисяч глядачів. Проте найпалкішою вболівальницею була дружина абсолютного чемпіона.

У мережі з'явилося відео, як Катерина Усик хвилюється за свого чоловіка під час бою з Дюбуа. Складається враження, ніби вона відчуває кожен удар та знаходиться поруч з коханим на рингу.

Відео, як Катерина Усик вболівала за чоловіка

Нагадаємо, що Олександр Усик здобув третє звання абсолютного чемпіона світу з боксу. За цим показником він зрівнявся з легендарним Мухаммедом Алі.

За бій з Дюбуа Усик заробив рекордний гонорар у 132 мільйони євро. Раніше повідомлялося, як змінилися статки українського чемпіона після тріумфу на "Вемблі".