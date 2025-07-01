Усика освистали на церемонії зважування: відео реакції боксера

У Лондоні відбулася церемонія зважування перед боєм між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Британські вболівальники зустріли свистом вихід українського чемпіона.

18 липня у спеціальному приміщенні на стадіоні "Вемблі" відбулася офіційна церемонія зважування. У ній взяли участь учасники битви за абсолют – Олександр Усик та Даніель Дюбуа, пише 24 Канал.

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Як Усик відреагував на свист вболівальників

Вихід боксерів на майданчик оголошував знаменитий ринг-анонсер Майкл Баффер. Під час появи на подіумі Олександра Усика вболівальники освистали його. Український чемпіон був готовий до такої обструкції та зробив характерний жест пальцями правої руки.

Усик показав британським вболівальникам, щоб вони закрили рот. Варто зауважити, що свист та галас не вибили з рівноваги українця, який випромінював впевненість.

Відео, як вболівальники освистали Усика

Нагадаємо, що Усик показав рекордну вагу, а Дюбуа виявився легшим. На битві поглядів Олександр виграв психологічне протистояння.

Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня. Вихід боксерів у ринг очікується не раніше за 23:30 за київським часом.