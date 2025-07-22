Усик може перевершити Мухаммеда Алі: український супертяж назвав умову

Український боксер Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном світу. За цим показником уродженець Сімферополя зрівнявся з легендарним Мухаммедом Алі.

Відомий український боксер Віктор Вихрист поділився своїми враженнями від бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Результат поєдинку перевершив сподівання надважковаговика, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

Читайте також Ф'юрі жорстко відповів людям, які сказали, що Дюбуа здався

Що потрібно Усику, щоб перевершити Мухаммеда Алі?

На думку Вихриста, Усик повністю переграв Дюбуа. Різниця у класі була настільки великою, що "складалося враження, що виясняють стосунки професор і навіть ще не студент".

Олександр все робив значно швидше за суперника та більш різноманітно. Натомість Дюбуа не мав чіткого плану на бій та не знав, що робити з українцем.

Підсумовуючи Вихрист порівняв Олександра Усика з легендою світового боксу Мухаммедом Алі.

В Лондоні Усик довів, що далеко відірвався від переслідувачів, що на такому високому рівні може боксувати ще кілька років. А це значить, що у випадку чергового завоювання титулу абсолютного чемпіона може стати №1 в історії світового боксу. Адже наразі в нього й уславленого Мухаммеда Алі в активі по три такі титули,

– зауважив Вихрист.

Нагадаємо, що Олександр Усик вперше став абсолютним чемпіоном світу у 2018 році, коли переміг росіянина Мурата Гассієва у першій важкій вазі. У 2024 році українець здолав Тайсона Ф'юрі у першому бою та вдруге став абсолютом, але у надважкому дивізіоні.

Боксерський хет-трик Усик оформив на "Вемблі" 19 липня 2025 року, коли нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді.

Щодо Мухаммеда Алі, то він тричі був абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, скільки грошей заробив за свою професійну кар'єру Олександр Усик.