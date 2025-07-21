Місію виконано, – Усик звернувся до вболівальників після перемоги над Дюбуа
- Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу з боксу, перемігши Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року.
- Усик подякував вболівальникам за підтримку через допис в інстаграмі після бою.
- Усик переміг Дюбуа в п'ятому раунді нокаутом та здобув дострокову перемогу.
Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Після перемоги видатний спортсмен звернувся до вболівальників.
19 липня 2025 року увійде в історію світового боксу. У цей день українець Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону, пише 24 Канал.
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Усик подякував вболівальникам
В бою проти Даніеля Дюбуа за Олександра Усика вболівали любителі спорту не лише в Україні, але й в багатьох країнах світу. Після поєдинку боксер подякував вболівальникам за підтримку, зробивши допис в інстаграмі.
Дякую за вашу підтримку. Яка неймовірна ніч – 3-разовий абсолютний чемпіон світу. Місію виконано,
– написав Усик.
Усик привітав вболівальників / скриншот з інстаграму боксера
Нагадаємо, що Олександру Усику для перемоги над чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа вистачило п'ять раундів. Український боксер досить швидко розкусив британця. У п'ятій трихвилинці Усик нокаутував "Динаміта" та здобув дострокову перемогу.
Наразі абсолютний чемпіон не оголошував свої подальші плани. На бій з Усиком претендують блогер-боксер Джейк Пол, обов'язковий претендент на титул WBO Джозеф Паркет та навіть Тайсон Ф'юрі, який мріє провести третій поєдинок з українцем.
Раніше ми повідомляли, яку пораду зробив Усику його колишній промоутер Олександр Красюк.