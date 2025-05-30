"Не варто ставити проти нього": відомий тренер спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Влітку цього року боксерська спільнота дізнається наступного абсолютного чемпіона світу. Олександр Усик у запеклій битві зустрінеться з Даніелем Дюбуа, який прагне помсти.

Різні експерти та загалом причетні до боксу люди намагаються спрогнозувати, хто переможе у реванші Усик – Дюбуа. Джеймі Мур поділився думками щодо мегафайту року, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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На кого ставить Мур

Британський тренер похвалив Даніеля Дюбуа. відзначивши його прогрес. На думку Мура, "Динаміту" під силу створити сенсацію, здолавши Олександра Усика.

Джеймі Мур наголосив, що Даніель Дюбуа набрав обертів та перебуває на підйомі, а поразки допомогли стати краще британському боксеру. Зі слів тренера, "Динаміт" на хвилі успіху.

Такий упевнений у собі боєць з його ударною міццю та здібностями – це небезпечний суперник. Не думаю, що не варто ставити проти Усика, але й не здивуюся, якщо Дюбуа створить сенсацію,

– сказав Мур.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком відбудеться 19 липня. Зіркові представники хевівейту битимуться на легендарному стадіоні "Вемблі".

У першому поєдинку у 2023 році Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа. Двобій завершився перемогою українського чемпіона технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Тоні Белью розповів, як Даніель Дюбуа може перемогти Олександра Усика в очному протистоянні.