Усик перед боєм з Дюбуа представить унікальну мозаїку, яку росіяни пошкодили в Маріуполі

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик презентує відтворену мозаїку "Боривітер" 14 липня на Трафальгарській площі у Лондоні. Оригінальне панно у Маріуполі, створене групою художників на чолі з видатною мисткинею Аллою Горською, було пошкоджене під час повномасштабного вторгнення.

Відкриття "Боривітра" стане першою подією Усика в Лондоні перед боєм з Даніелем Дюбуа. Світове турне мозаїки організоване найбільшим маркетплейсом України ROZETKA у співпраці з Фундацією Олександра Усика, громадською організацією UKRAINE WOW та за підтримки МЗС України.

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Перша медіаподія Усика перед битвою з Дюбуа

Оригінальну мозаїку із соколом в польоті – символом творчої свободи – створили у Маріуполі в 1967 році. Через три роки Аллу Горську вбили радянські спецслужби, а у 2022 році, під час російського вторгнення, "Боривітер" був суттєво пошкоджений.

Легендарна робота подорожуватиме світом, щоб популяризувати українське мистецтво та розповідати історії тих, кого росія намагається знищити. Відтворення "Боривітру" – символ віри в те, що все знищене в Україні буде відновлено, а українська спадщина збережена, щоб вражати та надихати світ. "Боривітер" стане голосом українського мистецтва у світі.

Олександр Усик презентує відтворене панно Алли Горської

"14 липня на Трафальгарській площі мозаїку презентує наш суперчемпіон Олександр Усик. Переконаний, що такий дует мистецтва та спорту не залишить байдужим нікого. ROZETKA горда стояти поруч з Олександром Усиком у цей важливий момент. Дякуємо, що підтримуєш українську культуру, чемпіоне!", – говорить співзасновник ROZETKA Владислав Чечоткін.

Щоб зберегти українську спадщину та розповісти про митців, яких знищує росія, ROZETKA, UKRAINE WOW і Фонд Алли Горської та Віктора Зарецького відтворили легендарну мозаїку Алли Горської. Робота над проєктом тривала пів року. Панно з точністю до найменшої деталі повторює оригінальну мозаїку в Маріуполі. Для цього у різних куточках світу знайшли і привезли понад 700 кілограмів матеріалів: від непрозорого скла (смальти) та плитки потрібних кольорів до металевих плит і навіть алюмінієвих ложок.

До відтворення мозаїки долучились 15 художників-монументалістів і дослідників, серед яких Анастасія Лелюк, Тетяна Тадай, Інга Леві, Ольга Чикало, Аля Сєгал, Тамара Турлюн, Поліна Пискурьова, Анастасія Антонець, Тетяна Бакум, Андрій Фішер, Ганна Круть. Очолили команду онука Алли Горської Олена Зарецька та культурна менеджерка Настя Іщенко. Для "Боривітра" також створили спеціальну конструкцію, яка дозволяє йому безпечно мандрувати. Відтворена мозаїка була представлена в Києві у червні 2025 року.

Також у межах проєкту створили другу копію мозаїки, яку розділили на 1250 фрагментів: кожен охочий міг придбати один із них і стати хранителем "Боривітра", щоб одного дня відновити легендарне творіння Горської у визволеному Маріуполі. За добу всі фрагменти розкупили. Завдяки цій частині проєкту вдалося зібрати понад 4 000 000 гривень. Усі кошти направлені на реставрацію єдиної київської роботи Алли Горської "Вітер" та організацію турне "Боривітра" Україною і світом.