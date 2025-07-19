Де дивитися реванш Усик – Дюбуа: список офіційних трансляцій та скільки це коштує
- Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, трансляція буде через DAZN і MEGOGO.
- На DAZN доступ до трансляції потребує підписки та додаткової оплати, а на MEGOGO достатньо підписки без додаткових витрат.
Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом, а головний бій почнеться орієнтовно о 23:00.
Вже 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться довгоочікуваний вечір боксу. На рингу у столиці Великої Британії у реванші зійдуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.
Чимало боксерських шанувальників шукають, де можна подивитися майбутнє протистояння Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. 24 Канал зібрав інформацію про трансляції реваншу українського та британського боксера.
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Де транслюватимуть реванш Усик – Дюбуа?
На традиційному телебаченні протистояння не покажуть. Замість цього трансляція відбудеться через стрімінгові сервіси.
Основною платформою стане DAZN, яка вже тривалий час є офіційним транслятором боїв Олександра Усика.
Також поєдинок можна буде переглянути на українському медіасервісі MEGOGO. Для доступу до прямого ефіру на обох платформах необхідна активна підписка. У випадку з MEGOGO додатково платити за перегляд не доведеться, тоді як на DAZN окрім підписки доведеться окремо придбати трансляцію по системі Pay-Per-View (PPV). Тобто, якщо у вас немає підписки на DAZN, вартість трансляції бою-реваншу Усик – Дюбуа обійдеться у 1200 гривень. Якщо ж у вас є активна підписка на ресурс, то вам достатньо витратити 830 гривень на PPV-показ зустрічі безпосередньо.
Подивитися бій на MEGOGO можна буде за підписками "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" та "MEGOPACK XL".
Довідка. Вечір боксу розпочнеться 19 липня о 19:00 за київським часом, а бій за абсолют має розпочатися орієнтовно о 23:00 по Україні.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про рекордні гонорари Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.