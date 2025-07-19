Де дивитися реванш Усик – Дюбуа: список офіційних трансляцій та скільки це коштує

Вже 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться довгоочікуваний вечір боксу. На рингу у столиці Великої Британії у реванші зійдуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Чимало боксерських шанувальників шукають, де можна подивитися майбутнє протистояння Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. 24 Канал зібрав інформацію про трансляції реваншу українського та британського боксера.

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Де транслюватимуть реванш Усик – Дюбуа?

На традиційному телебаченні протистояння не покажуть. Замість цього трансляція відбудеться через стрімінгові сервіси.

Основною платформою стане DAZN, яка вже тривалий час є офіційним транслятором боїв Олександра Усика.

Також поєдинок можна буде переглянути на українському медіасервісі MEGOGO. Для доступу до прямого ефіру на обох платформах необхідна активна підписка. У випадку з MEGOGO додатково платити за перегляд не доведеться, тоді як на DAZN окрім підписки доведеться окремо придбати трансляцію по системі Pay-Per-View (PPV). Тобто, якщо у вас немає підписки на DAZN, вартість трансляції бою-реваншу Усик – Дюбуа обійдеться у 1200 гривень. Якщо ж у вас є активна підписка на ресурс, то вам достатньо витратити 830 гривень на PPV-показ зустрічі безпосередньо.

Подивитися бій на MEGOGO можна буде за підписками "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" та "MEGOPACK XL".

Довідка. Вечір боксу розпочнеться 19 липня о 19:00 за київським часом, а бій за абсолют має розпочатися орієнтовно о 23:00 по Україні.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про рекордні гонорари Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.