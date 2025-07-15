Чи можна подивитися безкоштовно бій Усик – Дюбуа: список трансляцій поєдинку

Зустріч між Усиком та Дюбуа приверне до себе увагу з боку більшості фанатів боксу. Саме у цьому поєдинку визначиться новий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

У суботу, 19 липня, в Лондоні відбудеться черговий бій Олександра Усика. Український боксер вийде у ринг проти британця Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися поєдинок

Бій Усик – Дюбуа 2 онлайн буде доступний для трансляції в Україні. Наразі немає доступних та легальних трансляцій бою на безкоштовній основі. Фанати боксу матимуть два варіанти для перегляду бою.

1. Компанія DAZN. Саме цей ресурс є офіційним власником прав на трансляцію поєдинку в Лондоні. Для перегляду бою необхідно мати діючу підписку на ОТТ-платформу (370 гривень), а також придбати PPV-трансляцію бою. Вона коштує додаткові 830 гривень.

Таким чином, якщо у вас немає підписки на DAZN, вартість трансляції бою Усик – Дюбуа 2 обійдеться у 1200 гривень. Якщо ж у вас є активна підписка на ресурс, то вам достатньо витратити 830 гривень на PPV-показ зустрічі безпосередньо.

2. ОТТ-платформа Megogo. Українська платформа придбала у DAZN право на трансляцію поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Подивитися бій можна буде за наступними підписками:

"Оптимальна" (199 гривень на місяць)

(199 гривень на місяць) "Максимальна" (399 гривень на місяць)

(399 гривень на місяць) "Спорт" (349 гривень на місяць)

(349 гривень на місяць) "MEGOPACK XL" (599 гривень на місяць)

Якщо ж у вас вже є підписка на Megogo, тоді ви зможете безкоштовно дивитися бій Усик – Дюбуа онлайн. Вечір боксу розпочнеться 19 липня о 19:00 за київським часом, тоді як сам бій за абсолют має розпочатися орієнтовно о 23:00 по Україні.

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Нагадаємо, що на кону стоятиму звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Наразі Усику належать чотири з п'яти поясів (WBA, WBC, WBO, IBO), тоді як Дюбуа є чемпіоном за версією IBF.

Суперники вже зустрічались між собою у серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді. Загалом же Олександр виграв усі 23 поєдинки на професійному рівні, тоді як у Дюбуа 22 перемоги у 24-х боях.