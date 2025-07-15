Чи можна подивитися безкоштовно бій Усик – Дюбуа: список трансляцій поєдинку
- Бій Усик – Дюбуа буде доступний для перегляду в Україні.
- Трансляція відбудеться на платформах DAZN та Megogo.
- Вечір боксу розпочнеться 19 липня о 19:00 за київським часом.
Зустріч між Усиком та Дюбуа приверне до себе увагу з боку більшості фанатів боксу. Саме у цьому поєдинку визначиться новий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.
У суботу, 19 липня, в Лондоні відбудеться черговий бій Олександра Усика. Український боксер вийде у ринг проти британця Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал.
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Де дивитися поєдинок
Бій Усик – Дюбуа 2 онлайн буде доступний для трансляції в Україні. Наразі немає доступних та легальних трансляцій бою на безкоштовній основі. Фанати боксу матимуть два варіанти для перегляду бою.
1. Компанія DAZN. Саме цей ресурс є офіційним власником прав на трансляцію поєдинку в Лондоні. Для перегляду бою необхідно мати діючу підписку на ОТТ-платформу (370 гривень), а також придбати PPV-трансляцію бою. Вона коштує додаткові 830 гривень.
Таким чином, якщо у вас немає підписки на DAZN, вартість трансляції бою Усик – Дюбуа 2 обійдеться у 1200 гривень. Якщо ж у вас є активна підписка на ресурс, то вам достатньо витратити 830 гривень на PPV-показ зустрічі безпосередньо.
2. ОТТ-платформа Megogo. Українська платформа придбала у DAZN право на трансляцію поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Подивитися бій можна буде за наступними підписками:
- "Оптимальна" (199 гривень на місяць)
- "Максимальна" (399 гривень на місяць)
- "Спорт" (349 гривень на місяць)
- "MEGOPACK XL" (599 гривень на місяць)
Якщо ж у вас вже є підписка на Megogo, тоді ви зможете безкоштовно дивитися бій Усик – Дюбуа онлайн. Вечір боксу розпочнеться 19 липня о 19:00 за київським часом, тоді як сам бій за абсолют має розпочатися орієнтовно о 23:00 по Україні.
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Нагадаємо, що на кону стоятиму звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Наразі Усику належать чотири з п'яти поясів (WBA, WBC, WBO, IBO), тоді як Дюбуа є чемпіоном за версією IBF.
Суперники вже зустрічались між собою у серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді. Загалом же Олександр виграв усі 23 поєдинки на професійному рівні, тоді як у Дюбуа 22 перемоги у 24-х боях.