Його батько – ідіот: ексчемпіон світу розкритикував вечірку перед боєм Усик – Дюбуа
- Даніель Дюбуа програв реванш з Олександром Усиком, і причиною називають вечірку, організовану перед боєм.
- Батько Дюбуа організував вечірку, що, на думку експертів, вплинуло на підготовку боксера та викликало негативну реакцію серед вболівальників і колег.
Український боксер Олександр Усик у бою-реванші знищив Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу. Серед головних причин поразки британця експерти називають вечірку, яку влаштували перед боєм.
Колишній чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Джонні Нельсон висловився про скандальну вечірку Даніеля Дюбуа. 58-річний британець назвав винного у поразці "Динаміта", повідомляє 24 Канал з посиланням на talkSPORT.
Читайте також Ф'юрі зізнався, що робив ставку на бій Усик – Дюбуа: виграв чи програв британець гроші
Що сказав британський ексчемпіон про батька Дюбуа?
На думку експерта, вечірка занадто розслабила Дюбуа перед відповідальним боєм. Саме через відсутність необхідного налаштування "Динаміт" зазнав фіаско у реванші з Усиком.
"Це була одна з найдурніших речей, які можна влаштувати молодому чоловікові, який готується до такого великого бою. Якщо ти готуєшся до війни – ти не повинен оточувати себе боягузами. Ти маєш оточувати себе людьми з таким самим менталітетом. Одна з найдурніших речей – це помістити сина в таке середовище, щоб сказати: "Добре, синку, це розслабляє. Ти маєш відволіктися". Ні, це так не працює.
Ти маєш бути у режимі війни. Ти маєш вийти та думати: "Ось що я зроблю". Особисто я думаю, що його батько – ідіот. Я думаю, що це була одна з найдурніших речей, які він міг коли-небудь зробити. Бо якщо він налаштований неправильно, то не має значення, наскільки він фізично сильний і підготовлений до бою", – зауважив британський ексчемпіон.
Нагадаємо, що Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.
Що відомо про скандальну вечірку Дюбуа?
- Бій за абсолют між Усиком та Дюбуа відбувся 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі". Британський боксер запізнився на поєдинок на 45 хвилин.
- Виявилося, що це сталося через вечірку, яку, за даними видання Mirror, влаштував батько боксера Стенлі Дюбуа. У мережу злили відео з вечірки, де Дюбуа святкує в оточенні гостей. Така поведінка боксера обурила вболівальників та його колег.
- Через вечірку Даніель добирався на стадіон пішки. Під час виходу на ринг він був заблокований хаотичним натовпом.
Раніше ми повідомляли, хто стане наступним суперником Олександра Усика та коли відбудеться бій.