Усик – Дюбуа: дата, коли бій-реванш за абсолютне чемпіонство у боксі

Олександр Усик та Даніель Дюбуа вдруге у своїй кар'єрі проведуть очний поєдинок. На кону мегафайту стоятимуть чотири пояси надважкого дивізіону та звання абсолютного чемпіона світу.

Грандіозний вечір боксу Усик – Дюбуа відбудеться у столиці Великої Британії Лондоні. Усі поєдинки боксерського шоу прийматиме легендарний стадіон "Вемблі", пише 24 Канал.

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Дата бою Усик – Дюбуа 2

Об'єднавчий поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня.

Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом. Програму відкриють поєдинки андеркарду. Перед головним боєм відбудуться п'ять поєдинків. У двох з них візьмуть участь українські боксери – Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

Коли розпочнеться бій Усик – Дюбуа?

Бій Усик – Дюбуа закриватиме програму боксерського шоу. Вихід боксерів очікується не раніше 23:30 за київським часом. Точний початок бою Усик – Дюбуа оголосять під час трансляції, коли стануть відомі результати андеркарду.

Згідно з регламентом усі поєдинку вечора боксу повинні завершитися о 01:00 за Києвом.

Офіційний постер бою Усик – Дюбуа / фото Dazn

Де дивитися реванш Усик – Дюбуа

Медіасервіс MEGOGO володіє ексклюзивним правом на показ всього вечора боксу Усик – Дюбуа на території України. Поєдинки будуть доступні за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Трансляція боксерського шоу відбудеться у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події.

Трансляція зі студії розпочнеться о 19:00. Головний бій за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа коментуватиме Володимир Кобельков.

Нагадаємо, що це другий бій між суперниками. Перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді дострокову перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді здобув Олександр Усик.

Раніше повідомлялося про рекордні гонорари, які отримають Усик та Дюбуа за історичний поєдинок.