Команда Усика оголосила пошук спаринг-партнерів до бою з Дюбуа

Олександр Усик близький до підписання контракту на реванш проти британця Даніеля Дюбуа. Українець отримає шанс вдруге в кар'єрі стати абсолютним чемпіоном хевівейту.

Грандіозний мегафайт між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа може відбутися 12 липня на стадіоні "Вемблі". Команди обох боксерів домовляються про останні деталі угоди, пише 24 Канал.

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Усик проведе спаринги проти 12 боксерів

Тим часом команда Олександра Усика вже розпочала підготовку до поєдинку. Платформа Ready to Fight, яка була створена з ініціативи українського чемпіона, вже оголосила набір спаринг-партнерів до тренувального табору.

Для підготовки до бою потрібно знайти 12 боксерів. За своїми габаритами вони повинні нагадувати "Динаміта": вага понад 90,8 кілограма, зріст 195-198 сантиметра, розмах рук 195-210 сантиметра. Початок заїзду в тренувальний табір – вечір 1 травня 2025 року. Підготовка відбуватиметься в іспанській Валенсії.

Спаринг-партнери Усика отримають унікальні переваги: тренажерний зал світового рівня, навчання з найкращим боксером хевівейту та конкурентний гонорар за роботу в таборі.

Усик оголосив набір спаринг-партнерів / фото Ready to Fight

Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді українець здобув дострокову перемогу нокаутом у 9-му раунді.

На кону реваншу стоятимуть усі чотири основні пояси хевівейту, якими володіють Усик (WBC, WBO, WBA) та Дюбуа (IBF).