Промоутер Усика анонсував новини про бій за абсолют
- Олександр Усик планує повернути пояс IBF та стати абсолютним чемпіоном, а його пріоритетним суперником залишається Даніель Дюбуа.
- Промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що новини про наступний бій Усика з'являться найближчими днями, з огляду на 30-денний термін для домовленості.
Володар титулів WBC, WBO та WBA Олександр Усик розраховує повернути собі пояс IBF та вдруге стати абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону. Однак для цього промоутерам українця потрібно домовитися про бій з представниками Даніеля Дюбуа.
Промоутер Олександр Красюк повідомив, коли очікувати новини щодо наступного бою Олександра Усика. Пріоритетним суперником українця залишається чемпіон IBF Даніель Дюбуа, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.
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Коли повідомлять про наступний бій Усика
Красюк не став розкривати усі подробиці перемовин з представниками британця. Втім, найближчим часом повинна з'явитися ясність в питанні організації бою за абсолют.
Думаю, найближчими днями все стане на свої місця,
– сказав Красюк.
Зазначимо, що боксерські асоціації встановили чіткий ліміт часу для досягнення домовленості про організацію поєдинку. Боксери збережуть свої титули, якщо оголосять про бій у 30-денний термін. В іншому випадку чемпіонам потрібно буде провести обов'язкові поєдинки з претендентами.
Раніше повідомлялося, що ймовірний бій Усик – Дюбуа може відбутися у червні-липні 2025 року. Битву зірок хевівейту може прийняти легендарний "Вемблі".
Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді український чемпіон нокаутував британця у 9-му раунді. "Динаміт" не змирився з результатом поєдинку. Британець вважає, що рефері "вкрав" у нього перемогу через скандальний удар нижче пояса у 5-му раунді.