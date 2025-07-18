З'явилися нові деталі про трансляцію бою Усик – Дюбуа в Україні

Вже 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться довгоочікуваний вечір боксу. На рингу у реванші зійдуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Одним з офіційних трансляторів бою є український медіасервіс MEGOGO. З'ясувалися нові деталі майбутньої трансляції реваншу Усик – Дюбуа, пише 24 Канал.

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Нові подробиці трансляції

Вечір боксу на медіасервісі стартуватиме о 19:10 за Києвом з аналітичної студії. Головний поєдинок розпочнеться приблизно після 23:00.

Ведучими студії будуть Артем Панченко і Олександра Кучеренко, а їхніми гостями – олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, журналіст Tribuna.com Андрій Розанов і промоутер Top Boxing Generation Влад Єлисєєв.

Володимир Кобельков з місця подій на лондонській арені Вемблі прокоментує головний бій вечора та поєдинок українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна проти британця Льюїса Едмонсона за титули IBF та WBA Continental. Інші бої карду коментуватимуть Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели першу пресконференцію.