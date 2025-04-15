Намагаються висунутись поперед усіх, – менеджер Усика розлютився через оголошення бою з Дюбуа

Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, відреагував на інсайд про дату поєдинку з Даніелем Дюбуа. Злив інформації з перемовин не сподобався боксерському спеціалісту.

Авторитетне видання The Ring оприлюднило інсайд американського журналіста Майка Копінджера про дату бою Усик – Дюбуа. За інформацією джерела, реванш українця з володарем титулу IBF повинен відбутися 12 липня на стадіоні "Вемблі", пише 24 Канал.

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Спочатку промоутери оголошують бій, а потім медіа

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, гнівно відреагував на інсайд журналіста The Ring. Він попросив медійників дочекатися оголошення офіційної інформації.

"Якщо ви знаєте правила, а всі їх знають, то спочатку промоутери оголошують бої, а вже потім медіа роблять свою справу – не навпаки.

Ви бачили якісь інші анонси від промоутерів чи команд? Окрім кількох несерйозних медійників, які намагаються висунутись поперед усіх", – написав Клімас у мережі Х.

Нагадаємо, що промоутер Усика Олександр Красюк теж відмовився підтверджувати дату бою з Дюбуа. Він повідомив, що перемовини з командою британського чемпіона не завершені. Ба більше, Красюк не виключив ймовірність поєдинку з обов'язковим претендентом на титул WBO Джозефом Паркером.

Зазначимо, що перемовини про поєдинок між Усиком та Дюбуа тривають вже місяць. Нещодавно Красюк анонсував новини про бій за абсолют.