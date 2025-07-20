Усик опублікував відео яскравого нокауту, яке збирає мільйони переглядів
- Усик переміг Дюбуа ефектним нокаутом у поєдинку за абсолют.
- Відео нокауту від Усика збирає мільйони переглядів у мережі.
Бій за абсолют Усик – Дюбуа виправдав сподівання любителів боксу. Суперники показали видовищний поєдинок, який завершився ефектним нокаутом.
Розв'зяка бою за абсолютне чемпіонство відбулася в п'ятому раунді. Олександр Усик використав свій секретний удар, який готував для такого моменту, пише 24 Канал.
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Усик поділився ефектним відео нокауту
Спочатку Усик поставив Дюбуа на коліна, оформивши нокдаун. А згодом український чемпіон видовищно нокаутував британця, який впав на канвас.
У мережі тікток з'явилося відео нокауту, зроблене з трибун. Ролик опублікував на своїй офіційній сторінці новоспечений абсолютний чемпіон.
Відео з нокаутом від Усика вже набрало п'ять мільйонів переглядів.
Відео нокауту від Усика
Зазначимо, що Олександр Усик втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном надважкої ваги. Українець забрав у Дюбуа титул IBF, яким володів ще торік.
Раніше публікувалося відео емоцій Усика після оголошення перемоги. Український чемпіон не зміг стримати сльози, коли почув оголошення рефері.